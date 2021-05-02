Team Fortress 2 Sistem Gereksinimleri - Team Fortress 2 Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Team Fortress 2 uzun zamandır popüler olan bir aksiyon oyunudur. Bu oyunu en güzel oynayacak kişinin çeşitli oyuncu becerileri olması gerektiği bir gerçektir. Oldukça keyifli bir oyun olsa da oyunun istediği sistem gereksinimleri ile oyunun indirildiği PC donanım özellikleri uyuşmazsa oyundan pek bir keyif alınmaz. Peki Team Fortress 2 oyununu oynayabilmek için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Team Fortress 2 Gereksinimleri

Her oyunda kendisine özel sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler oyuna başlamadan önce kontrol edilmelidir. Oyunun indirilmesinden evvel sistem gereksinimleri ve oyunun indirileceği bilgisayarın donanım özellikleri karşılaştırılmalı, ardından da eğer birbirlerine uyuyorsa oyun indirilmelidir. Team Fortress 2 gereksinimleri araştırılmadan oyun indirilmeye kalkılırsa bazı sorunlar olabilir. Team Fortress 2 Sistem Gereksinimleri araştırıldıktan sonra oyun indirilip keyifli bir şekilde oynanabilir.

Team Fortress 2 PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen insanlar bilgisayarlarının donanım özelliklerini bilmelidirler. Çünkü her oyunun bilgisayarlardan istediği bazı sistem gereksinimleri vardır. Bu sistem gereksinimleri oyunların en güzel şekilde oynanabilmesi için PC donanım özellikleriyle uyuşulmalıdır. Team Fortress 2 oyunu için önerilen donanım özellikleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7 64 bit

İşlemci: Pentium 4 Processor 3.0 GHz

Bellek: 1 GB RAM

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı

Depolama: 15 GB

Team Fortress 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının sistem gereksinimleri vardır. Bu oyunları edinebilmek için bilgisayarların bu sistem gereksinimleri ile uyumlu olması gerekir. Eğer uyumsuz olurlarsa oyun indirilemez. Bilgisayar oyunlarının indirilebilmesi için minimum sistem gereksinimleri bile yeterlidir. Minimum sistem gereksinimleri, oyunun bilgisayardan istediği özelliklerin en düşük olduğu şekildir. Team Fortress 2 minimum sistem gereksinimleri ise şöyledir

Win 7 64 bit

İşlemci: 1.7 GHz Processor ya da üstü

Bellek: 512 MB RAM

DirectX: Sürüm 8.1

Ağ: Genişbant İnternet Bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

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