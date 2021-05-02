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Giriş Tarihi: 2.5.2021 21:51 Son Güncelleme: 2.5.2021 21:51

"Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir?

Tek Erkekler kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir?

CEVAP:

B - Roger Federer

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"Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir?
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