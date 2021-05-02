Terraria Sistem Gereksinimleri - Terraria Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Bilgisayar oyunları dünya üzerinde çok fazla oyuncuya sahiptir. Oyuncular tarafından sevilen oyunlardan birisi de Terraria dır. Bu oyundaki amaç inşa etmektir. Çok keyif veren bu oyunu indirmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. En önemli unsur ise sistem gereksinimleridir. Peki Terraria oynayabilmek için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Terraria Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen kişiler her oyunda gerekli olan sistem gereksinimleri hakkında bilgi sahibidir. Sistem gereksinimleri her oyunun kendisine özeldir. Oyunun bilgisayardan hangi özellikleri istediğini gösterir. Terraria oyunu için gerekli olan sistem gereksinimleri oyunun indirileceği bilgisayarda yoksa oyun indirilemez. Bundan dolayı sistem gereksinimlerine dikkat etmek çok önemlidir. Terraria Sistem Gereksinimleri hangi bilgisayara uygunsa ancak o bilgisayara Terraria yüklenebilir.

Terraria PC Donanım Özellikleri

Terraria bir bilgisayar oyunudur. Bilgisayar oyunları indirilmeden önce bazı unsurları kontrol etmek gereklidir. Terraria oyunu indirilmeden önce bu oyunun sistem gereksinimleri ile indirilecek bilgisayarın donanım özellikleri karşılaştırılmalıdır. Eğer birbirine uymazsa Terraria oyunu indirilemez. İndirilse de oynanırken pek çok sıkıntı çıkarır. Terraria için önerilen PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7, 7, 8.1, 10

İşlemci: Dual Core 3.0 GHz

Bellek: 4 GB

Depolama: 200 MB

Ekran Karı: 256 MB Video Memory Capable of Shader Model 2.0 +

DirectX: 9.0 ya da daha üstü

Terraria Minimum Sistem Özellikleri

Bilgisayar oyunları arasında ismini en çok duyurmuş olanlardan bir tanesi kesinlikle Terraria dır. Bu oyundaki amaç inşa etmektir. Kare görünümlü yapıların inşa edildiği bu bilgisayar oyunu oyuncular tarafından oldukça beğenilmektedir. Hâlâ yeni oyuncular kazanan bu oyun hakkında bilinmesi gereken bazı özellikler vardır. Özellikle bu oyunu indirecek olan kişilerin Terraria sistem gereksinimlerini bilmeleri gereklidir. Bu gereksinimler oyun indirilmeden önce öğrenilmelidir ki oyun yüklendikten sonra başka sorunlar yaşanmasın. Terraria indirebilmek için minimum sistem gereksinimleri yeterlidir. Minimum sistem gereksinimleri ise şöyledir:

İşletim Sistemi: Win XP, Vista, 7

İşlemci: 1.6 GHz

Bellek: 512 MB

Depolama: 200 MB

Ekran Kartı: Shader Model 1.1 destekli, 128 mb video belleği

DirectX: 9.0 c

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