The Elder Scrolls Online Sistem Gereksinimleri - The Elder Scrolls Online Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

The Elder Scrolls Online oyunu dünya üzerinde çoğu ülkede oynanan ve sevilen bir oyundur. Bu oyun oyunculara çok fazla seçenek sunduğu için çok sevilmektedir. Birçok oyuncusu olmasına rağmen hâlâ yeni oyuncularla buluşan bu oyun hakkında bilinmesi gereken bazı şeyler vardır. Özellikle oyun indirilmeden önce sistem gereksinimlerine bakılmalıdır. Oyun hangi bilgisayara inecekse o bilgisayarın donanım özellikleri ile sistem gereksinimleri karşılaştırılmalıdır. Peki The Elder Scrolls Online PC donanım özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

The Elder Scrolls Online Gereksinimleri

Bilgisayar oyuncularının oyunları indirmeden önce ilk baktıkları şey sistem gereksinimleridir. Her oyunun kendine özel sistem gereksinimleri vardır. Bu sistem gereksinimleri oyunun indirilebilmesi için oyunun bilgisayardan beklediği özelliklerdir. Bu yüzden donanım özellikleri ile sistem gereksinimleri karşılaştırılmalıdır. Sistem gereksinimlerinde istenen özellikler bilgisayarın donanım özelliklerine göre fazla gelirse oyun indirilemez. Bunların birbirlerine eş olmaları gereklidir. The Elder Scrolls Online Sistem Gereksinimleri araştırıldıktan sonra oyun indirilmelidir.

The Elder Scrolls Online PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar oyunlarının sayısı çok fazladır. Bunlardan birisi de The Elder Scrolls Online oyunudur. Bu oyun bilgisayara yükleneceği için yüklemeden önce sistem gereksinimleri öğrenilmelidir. Öğrenilen sistem gereksinimlerine göre de bilgisayarın donanım özellikleri karşılaştırılmalıdır. Eğer ikisi birbirine uygunsa oyun indirilmelidir. The Elder Scrolls Online PC donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7

İşlemci: i5 2300

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 85 GB

DirectX: 11

The Elder Scrolls Online Minimum Sistem Gereksinimleri

The Elder Scrolls Online çok sevilen bir bilgisayar oyunudur. Bu bilgisayar oyununu oynayabilmek için sistem gereksinimleri ile oyunun yükleneceği bilgisayarın donanım özelliklerinin uyuşması gerekir. Sistem gereksinimlerinin minimum olanı bile bu oyunu yükleyip oynayabilmek için yeterlidir. The Elder Scrolls Online minimum sistem gereksinimleri ie şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 2300

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 85 GB

DirectX: 11

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