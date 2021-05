The Witcher 3: Wild Hunt Sistem Gereksinimleri - The Witcher 3: Wild Hunt Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Dizi olmasıyla birlikte ismini daha fazla duyuran The Witcher 3: Wild Hunt oyunu hâlâ pek çok oyuncuyla buluşmaktadır. Yeni gelen oyuncuların sistem gereksinimleri hakkında araştırma yapmaları çok önemlidir. Aksi takdirde sistem gereksinimleri ile PC Donanım özellikleri uymasa da oyun yüklenmeye çalışılır ve yüklenmez. Peki dünyaca ünlü The Witcher 3: Wild Hunt oyunun PC donanım özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

The Witcher 3: Wild Hunt Gereksinimleri

Sistem gereksinimleri, bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen kişilerin sık sık duydukları bir terimdir. Oyunların her birinin ayrı sistem gereksinimleri vardır. Bu sistem gereksinimleri oyunun yükleneceği bilgisayardan istediği özellikleri gösterir. Oldukça sevilen The Witcher 3: Wild Hunt oyununun da sistem gereksinimleri vardır. Sistem gereksinimlerine bakılmadan bu oyun indirilmemelidir. The Witcher 3: Wild Hunt Sistem Gereksinimleri araştırıldıktan sonra eğer PC oyuna uygunsa oyun indirilmelidir.

The Witcher 3: Wild Hunt PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar üzerinde oynanan çok fazla oyun vardır. Bunlardan en meşhur olanlardan birisi de The Witcher 3: Wild Hunt oyunudur. The Witcher 3: Wild Hunt oyunu özellikle dizisi çıktıktan sonra daha fazla üne sahip olmuştur. Bu oyunun belli sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler hangi bilgisayarla uyuşuyorsa oraya oyunun yüklenmesi gerekir. The Witcher 3: Wild Hunt PC donanım özellikleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10

İşlemci: 3.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

HDD:40 GB

The Witcher 3: Wild Hunt Minimum Sistem Gereksinimleri

Neredeyse tüm bilgisayar oyunlarının iki çeşit sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerin ikisi de oyunun yüklenmesi için yeterlidir. Ancak bilgisayarı sadece minimum sistem gereksinimlerine uyan kişiler de The Witcher 3: Wild Hunt oyununu yükleyebilir. The Witcher 3: Wild Hunt minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: 7, 8

İşlemci: 3.3 GHz

Bellek: 6 GB RAM

HDD: 40 GB

Valorant Sistem Gereksinimleri - Valorant Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?