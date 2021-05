Tom Clancy's Rainbow Six Siege Sistem Gereksinimleri - Tom Clancy's Six Siege Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Dünya üzerinde yaygın bir şekilde oynana PC oyunlarından birisi Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyunudur. Bir FPS oyunu olan bu oyun hâlâ pek çok insan tarafından keşfedilip oynanmaktadır. Tom Clancy's Rainbow Six Siege oynamak isteyen kişilerin ilk bakması gereken şey bilgisayarlarının donanım özellikleri ile oyunun sistem gereksinimlerinin uyuşup uyuşmadığıdır. Peki Tom Clancy's Rainbow Six Siege oynayabilmek için minimum sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar...

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarıyla ilgilenen herkes sistem gereksinimleri hakkında az çok bilgi sahibidir. Her oyunun kendine ait sistem gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler oyunun çok daha kaliteli olması için önemlidir. Hatta sistem gereksinimleri eksik olduğu sürece oyun indirilemeyebilir. Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyunu için de aynısı geçerlidir. Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyunun kendine ait sistem gereksinimleri vardır. Bu oyunu oynayacak kişiler bunlara dikkat etmelidir.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege PC Donanım Özellikleri

Bilgisayar oyunu oynayacak kişilerin bilgisayarlarının donanım özelliklerinin oyunun istediği gereksinimlere uygun olması gereklidir. Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyunu için gereken PC özellikleri vardır. Tom Clancy's Rainbow Six SiegePc Donanım özellikleri ise şu şekildedir:

Windows 7, 8.1, 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 2500K

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce

HDD: 47 GB

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Minimum Sistem Gereksinimleri

Tom Clancy's Rainbow Six Siege oyununu oynamaya başlayacak insanlar ilk olarak bu oyunun sistem gereksinimlerini araştırılar. Bu oyunu indirip oynayabilmek için kişinin bilgisayarının minimum sistem gereksinimlerine uyması yeterlidir. Bu yüzden çoğu kişi minimum sistem gereksinimlerini araştırır. Tom Clancy's Rainbow Six Siege minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 64 bit

İşlemci: İntel core i3 560 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: Nvia GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870

DirectX: 11

VRAM: 1 GB

HDD: 30 GB

