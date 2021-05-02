Turknet Altyapı Sorgulama 2021 - Turknet ADSL / VDSL ve Fiber İnternet Altyapısı Nasıl Sorgulanır?

Bir haberleşme ağı olarak internet bağlantısı, günümüzde hemen her ev ve iş yerinde mevcut. Bilgiye erişimin en kolay yolu olarak tanımlanan internet bağlantısının, sabit hat aracılığıyla ev ve iş yerlerine bağlanması ve wi-fi erişimi için öncelikle bir internet sağlayıcısıyla anlaşmak gerekiyor. Anlaşma yapılacak internet sağlayıcısının ise, ev veya iş yerinin olduğu binada hizmete açık olması, yani altyapısının bulunması gerekiyor. Bu bağlamda Turknet altyapı sorgulama işlemi ile ilgili araştırmalarını sürdürenler için konuyla ilgili detayları bir araya getirdik. Turknet altyapı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

İNTERNET ALTYAPI SORGULAMA

Oldukça hızlı bir şekilde yayılan internet ağı neredeyse her vatandaşın evinde, iş yerinde kullanılabilir hale geldi. İnternet hizmeti kullanabilmek için internet sağlayıcıların o binaya altyapı hizmetini getirmeleri gerek. Ülkemizde ADSL / VDSL ve Fiber internet gibi altyapı hizmetleri mevcuttur. Binanızdaki internet hizmetini öğrenmenin tek yolu da internet altyapı sorgulama işlemleridir.

TURKNET ALTYAPI SORGULAMA

Binanızda Turknet altyapısı olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız Turknet tarafından sunulan altyapı sorgulama işleminden faydalanabilirsiniz. Sorgulama işlemini iki farklı şekilde gerçekleştirmeniz mümkün. Bunun için telefon no ile altyapı sorgulama ve adres bilgisi ile altyapı sorgulama seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Turknet'in Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Uşak illerinde santral bazında altyapısı bulunmaktadır.

TURKNET İNTERNET ALTYAPI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

TTNET Altyapı Sorgulama 2021 - Türk Telekom Fiber İnternet Altyapı Sorgulaması Nasıl Yapılır?