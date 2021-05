Unturned Sistem Gereksinimleri - Unterned Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Zombi temalı oyunlar genellikle çok fazla oynanmaktadır. Bu oyunlar çok ilgi çektiği için pek çok zombi temalı bilgisayar oyunu vardır. Ancak her oyun oynamaya değecek kalitede değildir. Unturned ücretsiz ve oldukça güzel zombi temalı bilgisayar oyunlarından birisidir. Hayatta kalma oyunları arasında en çok konuşulan oyunlardan birisidir. Bu oyun hakkında bilinmesi gereken şeylerden birisi de PC donanım özellikleridir. Peki Unturned PC donanım özellikleri nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Unturned Gereksinimleri

Bilgisayar oyunları oynayan kişilerin oyunları yüklemeden ya da satın almadan önce dikkat ettikleri konulardan birisi kesinlikle oyunun sistem gereksinimleridir. Sistem gereksinimleri, bir oyunun hangi bilgisayarda oynanabileceğini gösterir. Unturned için gerekli sistem gereksinimleri de vardır. Her oyunun sistem gereksinimleri farklıdır. Ve her oyun her bilgisayarda açılmaz. Unturned Sistem Gereksinimleri ile oyunun yükleneceği PC nin donanım özellikleri karşılaştırılmalıdır. Eğer uyuşurlarsa oyun yüklenmelidir.

Unturned PC Donanım Özellikleri

Bilgisayarlar hakkında bilgileri olan kişiler her bilgisayarın donanım özelliklerinin farklı olduğunu bilir. Bilgisayar oyunları da aynı şekilde farklı sistem gereksinimlerine sahiptir. Bütün oyunlar bütün bilgisayarlara yüklenemez. Unturned oyunu için de aynısı geçerlidir. Unturned için gerekli sistem gereksinimleri vardır. Bu sistem gereksinimleri oyunun nasıl bir bilgisayar istediğini gösterir. Unturned PC Donanım özellikleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 10 64 bit

İşlemci: 3 GHz

Bellek: 8 GB RAM

DirectX: 11

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı

Unturned Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunları farklı sistem gereksinimlerine sahiptirler. Unturned oyunun sistem gereksinimleri her bilgisayar tarafından karşılanmayabilir. Ancak Unturned zor sistem gereksinimlerine sahip değildir. Bundan dolayı çoğu insanın bilgisayarı Unturned oyununu kaldırabilir. Unturned oyunu için minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7 32 bit

İşlemci: 2 GHz

Bellek: 4 GB RAM

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

