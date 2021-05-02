Wallpaper Engine Sistem Gereksinimleri - Wallpaper Engine Kaç GB, Önerilen PC Donanım Özellikleri Nedir?

Bilgisayar oyunu indirecek olan kişilerin ilk araştırmaları gereken konu oyunun sistem gereksinimleri olmalıdır. Sistem gereksinimleri oyunun indirilmesi için önemlidir. Eğer oyunun sistem gereksinimleri ile oyunun indirileceği PC nin donanım özellikleri uyuşmazsa çeşitli sıkıntılar ortaya çıkar. Peki Wallpaper Engine oyununu oynayabilmek için gereken minimum sistem gereksinimleri neleridir? Ayrıntılar bu yazıda...
Wallpaper Engine Gereksinimleri
Diğer oyunla oranla çok daha farklı olan Wallpaper Engine oyunu kullanıcılar tarafından çok beğenilmektedir. Ufak bir ücreti olsa da oyuncular Wallpaper Engine oyununun ücrete değdiğini söylerler. Farklı bir oyun olsa bile bu oyunun da sistem gereksinimleri vardır. Wallpaper Engine Sistem Gereksinimleri bilgisayarın donanım özellikleri ile uygun olmak zorundadır. Zaten zor gereksinimler olmadıkları için çoğu bilgisayarla uyuşabilmektedir.
Wallpaper Engine PC Donanım Özellikleri
Bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir olan kişilerin sahip oldukları bilgisayarların donanım özelliklerini bilmeleri gereklidir. Çünkü bilgisayarların donanım özellikleri ile indirilecek oyunun sistem gereksinimleri her zaman kontrol edilmelidir. Eğer bu iki unsur birbirine karşı uyumsuz olursa hiçbir oyun bilgisayara indirilemez. Wallpaper Engine için de aynısı geçerlidir. Wallpaper Engine sistem gereksinimleri ile PC donanım özellikleri uyuşmak zorundadır. Wallpaper Engine PC donanım özellikleri şunlardır:
Wallpaper Engine Minimum Sistem Gereksinimleri
Bilgisayar oyunlarını indirebilmek için gerekli olan bazı sistem gereksinimleri vardır. Bu sistem gereksinimleri oyunun indirileceği bilgisayarın donanım özellikleri ile karşılaştırılmalıdır. Çünkü uyuşmazsa oyun indirilemez. Sistem özellikleri arasında minimum ve maximum vardır. Oyunun indirilebilmesi için minimum yeterlidir. Wallpaper Engine için minimum sistem gereksinimleri ise şunlardır: