Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri World of Tanks Blitz Sistem Gereksinimleri - World of Tanks Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?
Giriş Tarihi: 2.5.2021 10:15 Son Güncelleme: 2.5.2021 10:24

Sistem Gereksinimleri - World of Tanks Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

World of Tanks Blitz Sistem Gereksinimleri - World of Tanks Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Bilgisayar oyunu çeşitlerinin çok olduğu bilinmektedir. En çok sevilen bilgisayar oyunlarından olan oyunun konusu tank savaş oyunudur. 2016 yılında piyasaya sürülmüş bu oyun tamamen ücretsiz bir oyundur. Hem ücretsiz hem de çok kaliteli bir oyun olduğu için çok fazla oyuncuya sahiptir. Çok sevilen World of Tanks Blitz oyununu yeni oynamaya başlayacak kişiler bu oyunun sistem gereksinimlerini öğrenmelilerdir. Sistem gereksinimlerini önceden öğrenmek ileride yaşanma ihtimali olan sorunları ortadan kaldırır. Peki World of Tanks Blitz sistem gereksinimleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

World of Tanks Blitz oyununda istenilen tank seçilebiliyor. Seçilen tank yükseltilerek de savaşlara katılmak mümkün oluyor. Tamamen ücretsiz olan World of Tanks Blitz oyunu dünyanın her yerinde oynanan bir oyundur. 4 yıldır piyasada olan bu oyun hâlâ yeni oyuncularla buluşmaktadır. Yeni oyuncuların bilmesi gereken en önemli şeylerden birisi ellerindeki bilgisayarın oyuna uygun olup olmadığıdır. Bu da PC donanım özellikleri ile World of Tanks Blitz sistem gereksinimleri karşılaştırılarak öğrenilebilir. Peki World of Tanks Blitz PC donanım özellikleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

World of Tanks Blitz Gereksinimleri

Her oyunda sistem gereksinimleri bulunur. Bu gereksinimler oyunun hangi bilgisayarda oynanabileceğini anlamak için gereklidir. World of Tanks Blitz sistem gereksinimlerine oyunu indirmeden bakmak gereklidir. World of Tanks Blitz Sistem Gereksinimleri zor gereksinimler değildir. Hatta bu oyunun gereksinimleri çoğu bilgisayarın sistem gereksinimleriyle uyuşmaktadır. Ancak yine de World of Tanks Blitz yükleyecek kişiler ellerindeki PC nin özellikleri ile oyunun sistem gereksinimlerini karşılaştırmalılardır.

World of Tanks Blitz PC Donanım Özellikleri

World of Tanks Blitz bilgisayar oyunudur. Bu oyunu yüklemeden önce kişi elindeki bilgisayarın donanım özelliklerini öğrenmeli ve World of Tanks Blitz sistem gereksinimleri ile karşılaştırmalıdır. Birbirlerine uyduğu takdirde de oyunu yüklemelidir. World of Tanks Blitz PC donanım özellikleri ise şunlardır:

  • İşletim Sistemi: Win 10 64 bit
  • İşlemci: 3.0 GHz
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Depolama: 3 GB

World of Tanks Blitz Minimum Sistem Gereksinimleri

Bilgisayar oyunlarının genellikle iki çeşit sistem gereksinimleri bulunur. Bunlar minimum ve önerilen sistem gereksinimleridir. Oyunun yüklenebilmesi için minimum sistem gereksinimleri yeterlidir. World of Tanks Blitz minimum sistem gereksinimleri ise şu şekildedir:

  • İşletim Sistemi: Win 7, 8, 8.1, 10
  • İşlemci: 2 GHz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Depolama: 3 GB

ARKADAŞINA GÖNDER
World of Tanks Blitz Sistem Gereksinimleri - World of Tanks Kaç GB, Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA