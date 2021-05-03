Ferhat Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Ferhat Yılmaz nereli?

Ferhat Yılmaz hayatı son günlerde epey araştırılıyor. Daha önce birçok dizi ve filmde rol alan Yılmaz oyunculuğa ilk kez 1991'de İbret isimli tv filmiyle başladı. 2019 yılında ise Kalk Gidelim dizisinde İsmet Kırbaç karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Ferhat Yılmaz, 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir.

FERHAT YILMAZ KİMDİR?

1973 tarihinde dünyaya gelen Ferhat Yılmaz, 1999 – 2001 yılları arasında televizyonlarda oynayan " Yılan Hikayesi" dizisindeki Rambo Berk karakteri ile ismini geniş bir kitleye duyurmuştu. Daha sonra 2004-2006 yılları arasında BKM ekibinde yer aldı. Birçok sinema filminde rol alan Ferhat Yılmaz aynı zamanda birçok dizide de konuk oyuncu oldu. Ferhat Yılmaz aslen Samsun'ludur.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

Kalk Gidelim (İsmet Kırbaç, TV Dizisi 2019-2020)

Şaşkınlar Çetesi (Sinema Filmi 2017)

Zor yıllar (Sinema Filmi 2017)

Baba Candır (TV Dizisi 2016)