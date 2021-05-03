Kaan Yalçın kimdir? Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusu Kaan Yalçın kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Kaan Yalçın hayatı ile ilgili sorgulamalar arttı. ATV'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları arasında yer alan oyuncuyla ilgili olarak Kaan Yalçın kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Kaan Yalçın 20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

KAAN YALÇIN KİMDİR?

20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu ilk orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu kamera karşısına ilk olarak Son Türbedar adlı sinema filmiyle geçmiştir. Bugüne kadar Leylan, Arka Sıradakiler, Yeter, Arka Sokaklar ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi projelerde rol almıştır. 2018 yılında ise Atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Vedat karakterini canlandırmaktadır.

KAAN YALÇIN'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Beni Bırakma

Komşular

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Memur Muzaffer

Adanalı

Leylan

Arka Sıradakiler

Arka Sokaklar