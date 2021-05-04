Cömert Zıt Anlamlısı Nedir? Cömert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçe'de bulunan sayısız kelimenin anlamca ve türce karşılığı olan kelimeler bulunduğu gibi tam tersi anlamı taşıyan, karşıtlık ifade eden zır anlamlı sözcükleri de bulunmaktadır. Eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders konusu olarak öğrendiği ve okul sınavları dahil olmak üzere lise ve üniversite giriş sınavlarında soru olarak da sıklıkla çıkan karşıt kelimeler gündelik yaşamda iletişim kurmamızı sağlayan konuşma ve yazma dillerinde de karşıt anlamlı bir ifade oluşturmak istediğimizde yardımcımız olmaktadır. Öte yandan okuduğu kitap, makale, dergi, haber veya en basitinden bulmaca çözerken soru olarak karşısına Cömert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük çıkanlar, yoğun olarak Cömert Zıt Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Cömert Zıt Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve daha anlaşılır olması için örnekli açıklamaları şu şekilde…

CÖMERT ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Cömert kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan zıt anlamlı sözcükleri

Cimri

Pinti

Eli sıkı

şeklinde yer almaktadır.

Kurallı ve anlamlı bir Türkçe cümlede bulunan cömert kelimesi yerine yukarıda yazılan kelimelerin koyulması durumunda, cümledeki anlam tam tersi olarak değişecektir.

CÖMERT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cömert kelimesinin TDK (Türk Dil Kurumu) güncel Türkçe sözlükte bulunan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri,

Eli açık

Selek

Semih

Ahi

Bonkör

olarak açıklanmaktadır.

CÖMERT NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncelTürkçe sözlükte cömert kelimesine ilişkin anlamlar şu şekilde yer alıyor;

Anlam 1: Elinde bulunan maddi herhangi birşeyi kimseden sakınmadan veren, cimri olmayan kimseler için kullanılan sıfat türündeki sözcüktür.

Buna örnek olarak Peyami Safa'nın eserinde yer alan

"Elinden gelen her iyiliği yapar, cömerttir, ikramı çok sever." -

ifadesiyle cümle içerisinde kullanımı örneklendirilebilir.

Anlam 2: mecaz ve sıfat türünde kullanıldığında ise verimli anlamı taşımaktadır.

Cemil Meriç'in eserinde bulunan

"Bu ülkede toprak bir masal sultanı kadar cömert."

İfadesi örnek olarak gösterilebilmektedir.