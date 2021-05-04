Cömert Zıt Anlamlısı Nedir? Cömert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçe'de bulunan sayısız kelimenin anlamca ve türce karşılığı olan kelimeler bulunduğu gibi tam tersi anlamı taşıyan, karşıtlık ifade eden zır anlamlı sözcükleri de bulunmaktadır. Eğitim - öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders konusu olarak öğrendiği ve okul sınavları dahil olmak üzere lise ve üniversite giriş sınavlarında soru olarak da sıklıkla çıkan karşıt kelimeler gündelik yaşamda iletişim kurmamızı sağlayan konuşma ve yazma dillerinde de karşıt anlamlı bir ifade oluşturmak istediğimizde yardımcımız olmaktadır. Öte yandan okuduğu kitap, makale, dergi, haber veya en basitinden bulmaca çözerken soru olarak karşısına Cömert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük çıkanlar, yoğun olarak Cömert Zıt Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile Cömert Zıt Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve daha anlaşılır olması için örnekli açıklamaları şu şekilde…
Cömert kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte yer alan zıt anlamlı sözcükleri
şeklinde yer almaktadır.
CÖMERT EŞ ANLAMLISI NEDİR?
Cömert kelimesinin TDK (Türk Dil Kurumu) güncel Türkçe sözlükte bulunan eş anlamlı (anlamdaş) kelimeleri,
olarak açıklanmaktadır.
Türk Dil Kurumu (TDK) güncelTürkçe sözlükte cömert kelimesine ilişkin anlamlar şu şekilde yer alıyor;
Buna örnek olarak Peyami Safa'nın eserinde yer alan
"Elinden gelen her iyiliği yapar, cömerttir, ikramı çok sever." -
ifadesiyle cümle içerisinde kullanımı örneklendirilebilir.
Cemil Meriç'in eserinde bulunan
"Bu ülkede toprak bir masal sultanı kadar cömert."
İfadesi örnek olarak gösterilebilmektedir.