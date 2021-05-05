Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Devrim Yakut nereli?

Ünlü oyuncu Devrim Yakut hayatı ile ilgili sorgulamalar son dönemde arttı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız'da Gülcihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu daha önce de birçok dizi ve filmle adını duyurmayı başarmıştır. Yakut'un dizisini izleyenler oyuncu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isterlerken Devrim Yakut kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Devrim Yakut hayatı ve hakkında merak edilenlerİ..

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

27 Mayıs 1968 Ankara doğumlu olan Seher Devrim Yakut, 52 yaşında, ikizler burcu, kız kardeşi var ve evli.

Lisede fen bölümünde okuyan Devrim Yakut, bir dönem terzilik de yaptı.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olan Devrim Yakut, 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katılıp 2003 yılına kadar burada aktif olarak görev yaptı.

Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesinde oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev aldı.

2003 yılında Ankara Devlet Tiyatrosuna atanan usta isim, 2005 yılından bu yana Temel oyunculuk dersleri vermektedir. 2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı, 2007-2008 yıllarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüttü.

Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi'de de oyunculuk dersleri veren Devrim Yakut, .2016 yılında Devlet Tiyatrolarından emekli oldu. Oyunculuğun yanında 2021 yılında ilk hikaye kitabı olan Aklımın Aynalı Çarşısını yayınladı.

2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri Müzikal Ya da Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülünü kazanıp, yine 2007 senesinde Frank oyunu ile Ankara Sanat Kurumu Övgüye Değer Kadın Oyuncu Ödülünü kazandı.

2008 yılında Tek Kişilik Şehir ile Ankara Sanat Kurumu Yılın Kadın Oyuncusu Ödülünü kazanan Devrim Yakut, 2019 yılında Manik Atak oyunu ile Sadri Alışık Tiyatro Ödüllerinde Komedi Dalında En iyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Yer aldığı, Hareket Sekiz, Payitaht Abdülhamid, Analı Oğullu, Anasının Oğlu, Kelebeğin Rüyası, Bana Masal Anlatma, Düğün Dernek, Aile arasında, Baba Parası, Hareket Sekiz, Cesur ve Güzel, Şeref Bey gibi projelerle akıllara kazınan usta oyuncu Devrim Yakut, son olarak Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? ve Camdaki Kız yapımlarıyla ekranlarla buluştu.

İki evlilik yapan Devrim Yakut, 11 yıldır birlikte olduğu Alper Kut ile 10 senedir evli.

DEVRİM YAKUT'UN ROL ALDIĞI PROJELER

Annem Uyurken

Unutma Beni

Hisar Buselik

Yeniden Başla

Keşanlı Ali Destanı

Annem Uyurken

Kelebeğin Rüyası

Ben Onu Çok Sevdim

Düğün Dernek

Analı Oğullu

Anasının Oğlu

Yağmur: Kıyamet Çiçeği

Vicdan

8 Saniye

Bana Masal Anlatma

Hom Ofis

Çalsın Sazlar

Düğün Dernek 2: Sünnet(Hatice)

Thıgt Dress

Ekşi Elmalar

Cesur ve Güzel