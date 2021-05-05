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Giriş Tarihi: 5.5.2021 13:34

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Instagram‘da silinen mesajları geri getirme: Android ve iOS'da silinen Instagram mesajları nasıl geri alınır?

kullanıcıları artık diğer mesajlaşma uygulamaları gibi Instagram üzerinden de rahatlıklar iletişim sağlayabiliyorlar. Instagram’da DM olarak adlandırılan mesajlaşma bölümünde arkadaşlarınızla ya da size mesaj atan kişilerle görüşebilirsiniz. Burada biriken yazışmaları sildiğiniz zaman geri getirmeniz mümkün olmayabilir. Eğer silinen mesajları geri getirmek istiyorsanız bunun için yapmanız gereken tek bir yöntem vardır. Instagram silinen mesajları nasıl geri alınır gelir? Diyorsanız Instagram‘da silinen mesajları geri getirme ile alakalı işte detaylar…

Çoğu kullanıcı Instagram'da yazıştığı mesajları anında silmektedir. Bazı kullanıcılarda mesajları arşivleyerek saklamaktadırlar. Saklayan kişiler ilerde daha önceki yazışmalarla ilgili önemli bir detayı hatırlamak için geriye dönüp bulabilirler. Fakat mesajı silenler için bu iş daha zordur. Instagram silinen mesajları nasıl geri alınır? Konusuyla alakalı neler yapabileceğinize dair çözüm önerileri hazırladık.

INSTAGRAMDA SİLİNEN MESAJLARI GERİ ALMA

Instagram silinen mesajları geri getirme işlemi için internet siteleri, Android ve İOS uygulamaları mevcuttur. Fakat bu uygulamaların veya internet sitelerinin %100 çözüm olduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Yapmanız gereken Instagram hesabınızı tehlikeye atmadan Instagram ekibi ile iletişime geçmenizdir. Bazı sebeplerden dolayı silinen mesajları geri getirmek mümkün olmasa da tek şansınız bu olacaktır.

İnstagram hesabınızı silmek için instagram silme linkine tıklayabilirsiniz.

INSTAGRAMDA SİLİNEN MESAJLAR NASIL BULUNUR?

Instagram da silinen mesajların bulunması için yapmanız gerekenler:

  • Konunun öneminden bahsederek Instagram yardım merkezi aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
  • Bu şekilde mesajların geri getirilmesini veya bir dökümünün iletilmesini talep edebilirsiniz.
  • Geri dönüş sağlanır ise silinen mesajlarınızı bulmuş olursunuz.

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Instagram‘da silinen mesajları geri getirme: Android ve iOS'da silinen Instagram mesajları nasıl geri alınır?
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