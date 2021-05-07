Hande Ataizi, Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandırıyor. İstanbul Üniversitesi'nde Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim gören ünlü isim pek çok projede yer alması ile birlikte magazin camiasındaki haberleri ile de tanınır. Buna göre; Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Ataizi kariyeri ve yaşamı
Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır.
Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer aldı.
Çeşitli olaylarla magazin gündeminde yer alan oyuncu, Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır. Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.
1993 - Yaz Evi
1995 - Sahte Dünyalar
1996 - Kaldırım Çiçeği
1997 - Hande ile Açık Açık
1998 - Ruhsar Ruhsar
1998 - Böyle Mi Olacaktı
1999 - Yüzleşme
2000 - Hande Ataizi Şov
2001 - İki Kere Kiki
2002 - Anne Babamla Evlensene
2002 - Vaka-i Zaptiye
2002 - Bayanlar Baylar
2003 - Estağfurullah Yokuşu
2004 - Melekler Adası Zinnur/Şerbet/Alev
2005 - Hande Ataizi ile En Çekici
2006 - Sev Kardeşim
2006 - Bunu Yayında Söyle
2006 - Showtime
2007 - Buzda Dans
2007 - Kara Duvak
2008 - Ece
2008 - Eşimle Başım Dertte
2009 - Yaş 15
2010 - Karışık Aile
2011 - Dest-i İzdivaç
2011 - İzdivaç
2012 - Benzemez Kimse Sana
2013 - Altındağlı
2015 - En Sevdiğim 3 Şarkı
2015 - Hayat Mucizelere Gebe
2021 - Camdaki Kız