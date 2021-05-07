Hande Ataizi, Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandırıyor. İstanbul Üniversitesi'nde Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim gören ünlü isim pek çok projede yer alması ile birlikte magazin camiasındaki haberleri ile de tanınır. Buna göre; Hande Ataizi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hande Ataizi kariyeri ve yaşamı

HANDE ATAİZİ KİMDİR?

Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer aldı.

Çeşitli olaylarla magazin gündeminde yer alan oyuncu, Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır. Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.

HANDE ATAİZİ DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

1993 - Yaz Evi

1995 - Sahte Dünyalar

1996 - Kaldırım Çiçeği

1997 - Hande ile Açık Açık

1998 - Ruhsar Ruhsar

1998 - Böyle Mi Olacaktı

1999 - Yüzleşme

2000 - Hande Ataizi Şov

2001 - İki Kere Kiki

2002 - Anne Babamla Evlensene

2002 - Vaka-i Zaptiye

2002 - Bayanlar Baylar

2003 - Estağfurullah Yokuşu

2004 - Melekler Adası Zinnur/Şerbet/Alev

2005 - Hande Ataizi ile En Çekici

2006 - Sev Kardeşim

2006 - Bunu Yayında Söyle

2006 - Showtime

2007 - Buzda Dans

2007 - Kara Duvak

2008 - Ece

2008 - Eşimle Başım Dertte

2009 - Yaş 15

2010 - Karışık Aile

2011 - Dest-i İzdivaç

2011 - İzdivaç

2012 - Benzemez Kimse Sana

2013 - Altındağlı

2015 - En Sevdiğim 3 Şarkı

2015 - Hayat Mucizelere Gebe

2021 - Camdaki Kız