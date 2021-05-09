Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan 1979'da "Omni" adlı popüler bilim dergisinin "dünyanın en zeki insanı" seçtiği Richard Feynman için kim "Bizim Richie? Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcınız olsun!" demiştir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan 1979'da "Omni" adlı popüler bilim dergisinin "dünyanın en zeki insanı" seçtiği Richard Feynman için kim "Bizim Richie? Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcınız olsun!" demiştir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: 1979'da "Omni" adlı popüler bilim dergisinin "dünyanın en zeki insanı" seçtiği Richard Feynman için kim "Bizim Richie? Dünyanın en zeki insanı? Tanrı yardımcınız olsun!" demiştir?

CEVAP:

A - İlkokul öğretmeni

B - Eski eşi

C - Annesi (Cevap)

D - Kaynanası