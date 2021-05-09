Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Başkarakteri Arturo Bandini olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan John Fante romanı hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Başkarakteri Arturo Bandini olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan John Fante romanı hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Başkarakteri Arturo Bandini olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan John Fante romanı hangisidir?

CEVAP:

A - Çavdar Tarlasında Çocuklar

B - Yolda

C - Toza Sor (Cevap)

D - Bülbülü Öldürmek