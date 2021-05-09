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Giriş Tarihi: 9.5.2021 22:29 Son Güncelleme: 9.5.2021 22:29

Başkarakteri olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan romanı hangisidir?

Başkarakteri Arturo Bandini olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan John Fante romanı hangisidir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Başkarakteri olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan romanı hangisidir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Başkarakteri Arturo Bandini olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan John Fante romanı hangisidir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Başkarakteri Arturo Bandini olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan John Fante romanı hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Başkarakteri Arturo Bandini olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan John Fante romanı hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Başkarakteri Arturo Bandini olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan John Fante romanı hangisidir?

CEVAP:

A - Çavdar Tarlasında Çocuklar
B - Yolda
C - Toza Sor (Cevap)
D - Bülbülü Öldürmek

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Başkarakteri Arturo Bandini olan ve 2006'da beyaz perdeye uyarlanmış olan John Fante romanı hangisidir?
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