Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir?

CEVAP:

A - Erol Taş

B - Coşkun Göğen

C - Bilal İnci

D - Nuri Alço (Cevap)