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Haberler Medya Haberleri Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir?
Giriş Tarihi: 9.5.2021 23:45 Son Güncelleme: 9.5.2021 23:45

Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir?

Bir röportajında Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulanBir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir?

CEVAP:

A - Erol Taş
B - Coşkun Göğen
C - Bilal İnci
D - Nuri Alço (Cevap)

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Bir röportajında "Ben aslında kötü adamı oynayarak insanları aydınlattığım için İçişleri Bakanlığından takdirname bile aldım" diyen Yeşilçam oyuncusu kimdir?
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