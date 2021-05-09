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Giriş Tarihi: 9.5.2021 21:31 Son Güncelleme: 9.5.2021 21:32

Harrison Ford'un başrolde yer aldığı 2020 yapımı "Vahşetin Çağrısı" adlı filmi hangi yazarın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır?

Harrison Ford'un başrolde yer aldığı 2020 yapımı Vahşetin Çağrısı adlı filmi hangi yazarın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Harrison Ford'un başrolde yer aldığı 2020 yapımı "Vahşetin Çağrısı" adlı filmi hangi yazarın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Harrison Ford'un başrolde yer aldığı 2020 yapımı "Vahşetin Çağrısı" adlı filmi hangi yazarın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Harrison Ford'un başrolde yer aldığı 2020 yapımı "Vahşetin Çağrısı" adlı filmi hangi yazarın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Harrison Ford'un başrolde yer aldığı 2020 yapımı "Vahşetin Çağrısı" adlı filmi hangi yazarın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır?

CEVAP:

A - Mark Twain
B - Charles Dickens
C - Jack London (Cevap)
D - Stephen King

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Harrison Ford'un başrolde yer aldığı 2020 yapımı "Vahşetin Çağrısı" adlı filmi hangi yazarın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır?
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