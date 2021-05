Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır?

CEVAP:

A - Iron Maiden'den Run To The Hills

B - Metallica'dan The Unforgiven

C - Tarkan'dan Şıkıdım

D - Justin Bieber'dan Baby (Cevap)