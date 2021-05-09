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Giriş Tarihi: 9.5.2021 22:57 Son Güncelleme: 9.5.2021 22:57

Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır?

Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır?

CEVAP:

A - Iron Maiden'den Run To The Hills
B - Metallica'dan The Unforgiven
C - Tarkan'dan Şıkıdım
D - Justin Bieber'dan Baby (Cevap)

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Rusya'da 2014'te ayı saldırısına uğrayan bir balıkçının o anda telefonunda torununun şaka olarak yüklediği hangi şarkının melodisi çalmaya başlamış ve bunun üzerine ayı kaçmıştır?
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