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Giriş Tarihi: 9.5.2021 22:33 Son Güncelleme: 9.5.2021 22:33

Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir?

Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir?

CEVAP:

A - Güneş'e (Cevap)
B - Ay'a
C - Sirius Yıldızı'na
D - Neptün'e

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Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir?
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