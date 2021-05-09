Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Şu anda saatte 42.00 kilometrenin üzerinde bir hızla ilerlemekte olan ve hızı her geçen saniye artan insan yapımı en hızlı araç hangisine doğru gitmektedir?

CEVAP:

A - Güneş'e (Cevap)

B - Ay'a

C - Sirius Yıldızı'na

D - Neptün'e