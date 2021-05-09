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Giriş Tarihi: 9.5.2021 23:41 Son Güncelleme: 9.5.2021 23:41

Şubat 2021'de vefat eden, çocuk gelişimi üzerine kitaplarıyla tanınan, "Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin" ve "Mış Gib Yaşamlar" kitabının yazarı kimdir?

Şubat 2021'de vefat eden, çocuk gelişimi üzerine kitaplarıyla tanınan, Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin ve Mış Gib Yaşamlar kitabının yazarı kimdir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Şubat 2021'de vefat eden, çocuk gelişimi üzerine kitaplarıyla tanınan, "Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin" ve "Mış Gib Yaşamlar" kitabının yazarı kimdir?sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Şubat 2021'de vefat eden, çocuk gelişimi üzerine kitaplarıyla tanınan, "Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin" ve "Mış Gib Yaşamlar" kitabının yazarı kimdir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Şubat 2021'de vefat eden, çocuk gelişimi üzerine kitaplarıyla tanınan, "Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin" ve "Mış Gib Yaşamlar" kitabının yazarı kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Şubat 2021'de vefat eden, çocuk gelişimi üzerine kitaplarıyla tanınan, "Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin" ve "Mış Gib Yaşamlar" kitabının yazarı kimdir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU:

CEVAP:

A - Cemil Meriç
B - Doğan Cüceloğlu (Cevap)
C - Bilge Karasu
D - Adalet Ağaoğlu

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Şubat 2021'de vefat eden, çocuk gelişimi üzerine kitaplarıyla tanınan, "Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin" ve "Mış Gib Yaşamlar" kitabının yazarı kimdir?
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