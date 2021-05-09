Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Şubat 2021'de vefat eden, çocuk gelişimi üzerine kitaplarıyla tanınan, "Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin" ve "Mış Gib Yaşamlar" kitabının yazarı kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Şubat 2021'de vefat eden, çocuk gelişimi üzerine kitaplarıyla tanınan, "Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin" ve "Mış Gib Yaşamlar" kitabının yazarı kimdir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU:

CEVAP:

A - Cemil Meriç

B - Doğan Cüceloğlu (Cevap)

C - Bilge Karasu

D - Adalet Ağaoğlu