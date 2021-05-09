Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir bir atasözü veya deyim yoktur?sorusunun cevabı şöyle;

SORU: TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?

CEVAP:

A - Soğan ve Sarımsak

B - Fasulye ve biber

C - Patates ve domates (Cevap)

D - Patlıcan ve turp