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Haberler Medya Haberleri TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?
Giriş Tarihi: 9.5.2021 21:54 Son Güncelleme: 9.5.2021 21:57

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir bir atasözü veya deyim yoktur? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir bir atasözü veya deyim yoktur?sorusunun cevabı şöyle;

SORU: TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?

CEVAP:

A - Soğan ve Sarımsak
B - Fasulye ve biber
C - Patates ve domates (Cevap)
D - Patlıcan ve turp

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TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi iki kelimenin ayrı ayrı veya beraber geçtiği herhangi bir atasözü veya deyim yoktur?
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