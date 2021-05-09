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Giriş Tarihi: 9.5.2021 23:02 Son Güncelleme: 9.5.2021 23:02

Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir?

Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU: Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir?

CEVAP:

A - At nalı
B - Bal Kabağı (Cevap)
C - Tavuk Yumurtası
D - Kızın eski ayakkabısı

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Ukrayna'da Orta Çağ'a kadar giden bir geleneğe göre, kızın evine gidip yaptığı evlilik teklifi kabul edilmeyen bir erkeğe eli boş gitmesin diye hangisi verilir?
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