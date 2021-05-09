Uluslararası kurallara göre satranç oyununun başlangıcında ilk hamlenizde atı hareket ettirmişseniz hangisi ikinci hamlede hareket ettirebileceğiniz taşlardan biridir?

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Tek Erkekler" kategorisinde 20 Grand Slam Şampiyonluğuna ulaşan ilk tenisçi kimdir? sorusunun cevabı şöyle;

SORU:

CEVAP:

A - Şah

B - Vezir

C - Kale

D - Fil