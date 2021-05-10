1. Dünya Savaşı Filmleri - 1. Dünya Savaşı'nı Konu Alan Filmler Listesi

1. Dünya Savaşı'nı konu alan filmler listesi oldukça uzundur. Bu filmlerin bazıları sadece çekildiği ülkelerde izlenmiş olsa da bazıları küresel boyutlarda tanınmış hatta büyük ödüller alıp sinema tarihine kazınmıştır. 1. Dünya Savaşı'nı konu alan filmlerin bazıları savaş sırasında cepheleri ve yaşananları anlatırken bazıları ise savaş döneminde sivil hayatın nasıl ilerlediğini konu almayı tercih etmiştir.
1. DÜNYA SAVAŞI FİLMLERİ
1914 – 1918 arasında yaşanmış olan 1. Dünya Savaşı'nı konu alan belki de yüzlerce film bulunmaktadır. Bu filmlerden en sevilen birkaç tanesinin özetlerini ise şu şekilde paylaşabiliriz;
- Passchendaele. 2008 senesinde Paul Gross tarafından çekilen Passchendaele filminde 3. Ypres Muharebesi olarak da adlandırılan Passchendaele Muharebesi konu alınmıştır. 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı ve en zorlu cephelerinden olan Passchendaele, aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın en büyük sembolleri arasında yer alır. Passchendaele filminde, 1. Dünya Savaşı Kanadalı askerlerin gözlerinden anlatılmaktadır.
- Son Umut. Türkiye'de 2014 senesinde çekilen Son Umut filminin başrollerinde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlü oyuncularımız yer alırken filmin yönetmenliğini yine filmin başrol oyuncularından Russell Crowe üstlenmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden olan Çanakkale cephesinde savaşması için 3 oğlunu Çanakkale Savaşı'na gönderen Avusturalyalı bir çiftçinin savaşın ardından Türkiye'ye gelmesini anlatan Son Umut filmi birçok farklı ülkede oldukça beğenilmiştir.
- Savaş Atı. Kültleşmiş 1. Dünya Savaşı filmlerinin arasında yer alan Savaş Atı'nın yönetmen koltuğunda usta yönetmen Steven Spielberg oturmuştur. İngiltere'nin kırsal kısmında ve Avrupa'nın farklı alanlarında geçen Savaş Atı filmi, 1. Dünya Savaşı döneminde yaşayan genç Albert'ın ve onun atı Joey'nin hikayesini anlatmaktadır. Önemli bir dostluk hikayesi olan Savaş Atı, bir dönem tiyatroya da uyarlanmıştır.
- Harp Esirleri. 1. Dünya Savaşı hakkında bir Fransız başyapıtı olan Harp Esirleri aynı zamanda sinema tarihinin en iyi filmleri arasında gösterilmektedir. Senaryosunu Jean Renoir ve Charles Spaak'ın yazdığı Harp Esirleri'nin yönetmen koltuğunda ise filmin senaristliğini de üstlenen ünlü yönetmen Jean Renoir oturmaktadır. Harp Esirleri filminde 1. Dünya Savaşı sırasında yaşayan bir grup Fransız savaş esiri konu edilmektedir. Esirlerin her biri kaçmaya çalışmaktadır ancak aralarındaki sınıf farkı büyük problemler yaratır.
1. DÜNYA SAVAŞI'NI KONU ALAN FİLMLER
1. Dünya Savaşı'nı konu alan filmlerin alfabetik listesi şu şekilde yapılabilir;
1. Dünya Savaşı Tarihi, Cepheleri, Nedenleri Ve Sonuçları - Birinci Dünya Savaşı Nasıl Ve Ne Zaman Başladı, Kaç Yıl Sürdü?
- 120
- 1917
- 25 Nisan
- Afrika Kraliçesi
- Amiral
- Arabistanlı Lawrence
- Aslan Yürekli Çavuş
- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
- Bir Millet Uyanıyor
- Büyük Diktatör
- Crossing the Line
- Çanakkale 1915
- Çanakkale : Yolun Sonu
- Dunkirk
- Ekim'de Lenin
- Gelibolu (1981)
- Gelibolu (2005)
- Harp Esirleri
- Hayat Işığım
- Joyeux Noël
- Kahraman Pilotlar
- Kızıl Çanlar
- Kwai Köprüsü
- İhtiras Rüzgarları
- İnce Kırmızı Hat
- Johnny Got His Gun
- Joyeux Noel
- Lenin v 1918 godu
- Oh! What a Lovely War
- Osmanlı Subayı
- Öldürme Emri
- Sarı Siyah
- Son Mektup
- Sverdlov
- Svet nad Rossiyey
- The King's Man
- The Sinking of the Lusitania
- Theeb
- Tri pesni o Lenine
- Tüfek Omza
- Tüfekli Adam
- Türk İşi Dondurma
- Unutulmaz Yıl 1919
- Vyborg Tarafı
- Savaş Atı
- Wonder Woman
- Yego zovut Suhe-Bator
- Yüce Yurttaş
- Zafer Yolları