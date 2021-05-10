1. Dünya Savaşı Filmleri - 1. Dünya Savaşı'nı Konu Alan Filmler Listesi

1. Dünya Savaşı'nı konu alan filmler listesi oldukça uzundur. Bu filmlerin bazıları sadece çekildiği ülkelerde izlenmiş olsa da bazıları küresel boyutlarda tanınmış hatta büyük ödüller alıp sinema tarihine kazınmıştır. 1. Dünya Savaşı'nı konu alan filmlerin bazıları savaş sırasında cepheleri ve yaşananları anlatırken bazıları ise savaş döneminde sivil hayatın nasıl ilerlediğini konu almayı tercih etmiştir.

1. DÜNYA SAVAŞI FİLMLERİ

1914 – 1918 arasında yaşanmış olan 1. Dünya Savaşı'nı konu alan belki de yüzlerce film bulunmaktadır. Bu filmlerden en sevilen birkaç tanesinin özetlerini ise şu şekilde paylaşabiliriz;

Passchendaele . 2008 senesinde Paul Gross tarafından çekilen Passchendaele filminde 3. Ypres Muharebesi olarak da adlandırılan Passchendaele Muharebesi konu alınmıştır. 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı ve en zorlu cephelerinden olan Passchendaele, aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın en büyük sembolleri arasında yer alır. Passchendaele filminde, 1. Dünya Savaşı Kanadalı askerlerin gözlerinden anlatılmaktadır.

. 2008 senesinde Paul Gross tarafından çekilen Passchendaele filminde 3. Ypres Muharebesi olarak da adlandırılan Passchendaele Muharebesi konu alınmıştır. 1. Dünya Savaşı'nın en kanlı ve en zorlu cephelerinden olan Passchendaele, aynı zamanda 1. Dünya Savaşı'nın en büyük sembolleri arasında yer alır. Passchendaele filminde, 1. Dünya Savaşı Kanadalı askerlerin gözlerinden anlatılmaktadır. Son Umut . Türkiye'de 2014 senesinde çekilen Son Umut filminin başrollerinde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlü oyuncularımız yer alırken filmin yönetmenliğini yine filmin başrol oyuncularından Russell Crowe üstlenmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden olan Çanakkale cephesinde savaşması için 3 oğlunu Çanakkale Savaşı'na gönderen Avusturalyalı bir çiftçinin savaşın ardından Türkiye'ye gelmesini anlatan Son Umut filmi birçok farklı ülkede oldukça beğenilmiştir.

. Türkiye'de 2014 senesinde çekilen Son Umut filminin başrollerinde Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlü oyuncularımız yer alırken filmin yönetmenliğini yine filmin başrol oyuncularından Russell Crowe üstlenmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden olan Çanakkale cephesinde savaşması için 3 oğlunu Çanakkale Savaşı'na gönderen Avusturalyalı bir çiftçinin savaşın ardından Türkiye'ye gelmesini anlatan Son Umut filmi birçok farklı ülkede oldukça beğenilmiştir. Savaş Atı . Kültleşmiş 1. Dünya Savaşı filmlerinin arasında yer alan Savaş Atı'nın yönetmen koltuğunda usta yönetmen Steven Spielberg oturmuştur. İngiltere'nin kırsal kısmında ve Avrupa'nın farklı alanlarında geçen Savaş Atı filmi, 1. Dünya Savaşı döneminde yaşayan genç Albert'ın ve onun atı Joey'nin hikayesini anlatmaktadır. Önemli bir dostluk hikayesi olan Savaş Atı, bir dönem tiyatroya da uyarlanmıştır.

. Kültleşmiş 1. Dünya Savaşı filmlerinin arasında yer alan Savaş Atı'nın yönetmen koltuğunda usta yönetmen Steven Spielberg oturmuştur. İngiltere'nin kırsal kısmında ve Avrupa'nın farklı alanlarında geçen Savaş Atı filmi, 1. Dünya Savaşı döneminde yaşayan genç Albert'ın ve onun atı Joey'nin hikayesini anlatmaktadır. Önemli bir dostluk hikayesi olan Savaş Atı, bir dönem tiyatroya da uyarlanmıştır. Harp Esirleri. 1. Dünya Savaşı hakkında bir Fransız başyapıtı olan Harp Esirleri aynı zamanda sinema tarihinin en iyi filmleri arasında gösterilmektedir. Senaryosunu Jean Renoir ve Charles Spaak'ın yazdığı Harp Esirleri'nin yönetmen koltuğunda ise filmin senaristliğini de üstlenen ünlü yönetmen Jean Renoir oturmaktadır. Harp Esirleri filminde 1. Dünya Savaşı sırasında yaşayan bir grup Fransız savaş esiri konu edilmektedir. Esirlerin her biri kaçmaya çalışmaktadır ancak aralarındaki sınıf farkı büyük problemler yaratır.

1. DÜNYA SAVAŞI'NI KONU ALAN FİLMLER

1. Dünya Savaşı'nı konu alan filmlerin alfabetik listesi şu şekilde yapılabilir;

120

1917

25 Nisan

Afrika Kraliçesi

Amiral

Arabistanlı Lawrence

Aslan Yürekli Çavuş

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Bir Millet Uyanıyor

Büyük Diktatör

Crossing the Line

Çanakkale 1915

Çanakkale : Yolun Sonu

Dunkirk

Ekim'de Lenin

Gelibolu (1981)

Gelibolu (2005)

Harp Esirleri

Hayat Işığım

Joyeux Noël

Kahraman Pilotlar

Kızıl Çanlar

Kwai Köprüsü

İhtiras Rüzgarları

İnce Kırmızı Hat

Johnny Got His Gun

Joyeux Noel

Lenin v 1918 godu

Oh! What a Lovely War

Osmanlı Subayı

Öldürme Emri

Sarı Siyah

Son Mektup

Sverdlov

Svet nad Rossiyey

The King's Man

The Sinking of the Lusitania

Theeb

Tri pesni o Lenine

Tüfek Omza

Tüfekli Adam

Türk İşi Dondurma

Unutulmaz Yıl 1919

Vyborg Tarafı

Savaş Atı

Wonder Woman

Yego zovut Suhe-Bator

Yüce Yurttaş

Zafer Yolları

1. Dünya Savaşı Tarihi, Cepheleri, Nedenleri Ve Sonuçları - Birinci Dünya Savaşı Nasıl Ve Ne Zaman Başladı, Kaç Yıl Sürdü?