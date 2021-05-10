Feyyaz Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Feyyaz Duman'ın hayatı

Mardin'de 1982 yılında doğan ünlü oyuncu 2014 senesinde Annemin Şarkısı filmiyle Saraybosna film festivalinde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüş ardından ise birçok farklı ödül almaya hak kazanmıştır. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamlayan ünlü oyuncuyla ilgili olarak "Feyyaz Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ünlü oyuncu Feyyaz Duman'ın hayatına dair detaylar…
Feyyaz Duman, 1982 yılında Mardin'de doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladıktan sonra New York'ta oyunculuk eğitimi almıştır. New York'ta 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca Feyyaz Duman Antalya Film Festivali'ne iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.
2016 yılında rol aldığı İçerde dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Feyyaz Duman şimdilerde Fox Tv'de yayınlanan; kadrosunda Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici, Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün gibi isimlerin yer aldığı Kadın dizisinde Arif karakterini canlandırmaktadır. Feyyaz Duman 1.75 metre boyunda ve 65 kilodur.
ÖDÜLLERİ
2014 – Saraybosna Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı
2014 – Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı
2015 – Belçika Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek oyuncu ödülü – Annemin Şarkısı
2015 – Duhok Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu ödülü
FEYYAZ DUMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2018 – Yıkıntılar Arasında (Kısa Film)
2017-2018 – Kadın (Arif) (TV Dizisi)
2017 – Zor Bir Karar (Nezir) (Sinema Filmi)
2017 – Zagros (Zagros) (Sinema Filmi)
2017 – Never Leave Me (Adil) (Sinema Filmi)
2016 – İçerde (Serkan) (TV Dizisi)
2014 – Mardan (Morad) (Sinema Filmi)
2014 – Annemin Şarkısı (Ali) (Sinema Filmi)
2013 – Tatlı Biber Diyarım (Sinema Filmi)
2011 – Si Tu Meurs, Je Te Tue (Azad) (Sinema Filmi)
2008 – What Time It Is? (Kısa Film)
2001 – Fotoğraf (Faruk) (Sinema Filmi)
1999 – Boran (Kısa Film)