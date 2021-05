Feyyaz Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ünlü oyuncu Feyyaz Duman'ın hayatı

FEYYAZ DUMAN'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2018 – Yıkıntılar Arasında (Kısa Film)

2017-2018 – Kadın (Arif) (TV Dizisi)

2017 – Zor Bir Karar (Nezir) (Sinema Filmi)

2017 – Zagros (Zagros) (Sinema Filmi)

2017 – Never Leave Me (Adil) (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Serkan) (TV Dizisi)

2014 – Mardan (Morad) (Sinema Filmi)

2014 – Annemin Şarkısı (Ali) (Sinema Filmi)

2013 – Tatlı Biber Diyarım (Sinema Filmi)

2011 – Si Tu Meurs, Je Te Tue (Azad) (Sinema Filmi)

2008 – What Time It Is? (Kısa Film)

2001 – Fotoğraf (Faruk) (Sinema Filmi)

1999 – Boran (Kısa Film)