TRT Ortak Yapımı "Gölgeler İçinde" filmi, Los Angeles'ta düzenlenen Güney Doğu Avrupa Film Festivali'nde En İyi Sinematografi Ödülü'nün sahibi oldu.



Dünya prömiyerini geçtiğimiz sene 42. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve festivalden Jüri Özel Ödülü-Gümüş George ile dönen Erdem Tepegöz'ün yeni filmi "Gölgeler İçinde festival yolculuğuna ödülleri toplayarak devam ediyor.



DÜNYA FESTİVALLERİNDEN "GÖLGELER İÇİNDE"YE BÜYÜK İLGİ



Geçen ay Latin Amerika prömiyerini Fantaspoa Uluslararası Fantastik Film Festivali'nde yapan ve festivalde başrol Numan Acar ile "En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan "Gölgeler İçinde", mayıs ayında Los Angeles'da düzenlenen South East European Film Festivalinde "En İyi Sinematografi" ödülüne layık görüldü.



TÜRKİYE'DEKİ FESTİVALLERDE DE ÖDÜLLERİ TOPLADI



Türkiye prömiyerini geçtiğimiz sonbaharda 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştiren film, festivalden Film-Yön En İyi Yönetmen ve SİYAD En İyi Film ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödülle dönmüştü. Antalya'dan hemen sonra Türkiye'deki festival yolculuğuna 8. Boğaziçi Film Festivali'nde devam eden "Gölgeler İçinde", jüri tarafından En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerine layık görülmüştü.



FİLMİN KONUSU



Erdem Tepegöz'ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Contact Film Works'un, ortak yapımcılığını ise TRT'nin üstlendiği film, ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor. Çekimleri Gürcistan'da hala aktif olan bir maden kasabasında yapılan bilimkurgu türündeki filmin başrolünde Numan Acar yer alırken, ona filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.