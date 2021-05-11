Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde beklenmedik olaylar…

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi oyuncuların başrolünde yer aldığı Masumlar Apartmanı 33.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde şoke edici gelişmeler yaşanacak. Han başına gelecekleri kabullenecek ve İnci ile şehirden uzaklaşmak isteyecek. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şeyler ise onu çıkmaza sürükleyecek. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragman ve detayları!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, sonunda Naci'yi doktora götürür ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaşır ve panikler. Safiye ise evde Okşan'la baş etmeye çalışırken bir yandan da Anıl'dan öğrendiklerinin şoku içindedir. Her zamanki gibi Gülben duruma el atar fakat işler daha da karışır. Han, başına gelecekleri kabullenmiş, artık kaçınılmaz sonu geciktirme derdindedir. İnci'yle baş başa şehirden biraz uzaklaşmak ister. Gittikleri yerde İnci'nin söylediği şey ise içinde bulunduğu çıkmazın karanlığına güneş gibi doğar.

Masumlar Apartmanı 33. Yeni Bölüm (11 Mayıs 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Büyük şok