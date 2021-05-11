Sefirin Kızı final bölümü bu akşam! Sefirin Kızı neden final yapıyor? Sancar ölecek mi?

Destanlaşmış bir hikaye olan Nare ve Sancar aşkıyla başlayan dizi, Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasıyla bambaşka bir hale bürünmüştü. Son bölümlerde Sancar ve Mavi aşkını işleyen dizi, 52. Bölümüyle final yapıyor. Sefirin Kızı final bölümü bu akşam yayınlanacak. Sefirin Kızı final bölümü fragmanında Sancar'a doğrultulan silahın patladığı anlar izleyiciyi heyecanlandırdı. Sefirin Kızı neden final yapıyor sorusunun yanında Sancar ölecek mi sorusu da bu hafta diziyle ilgili merak edilenler arasında yerini aldı.

SEFİRİN KIZI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Nare'ye hayat veren Neslihan Atagül sağlık durumu sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziden ayrılışı, senaryoda ciddi değişikliklere sebep oldu. Önemli rollerdeki oyuncuların peş peşe diziden ayrılması sebebiyle gidişat Sancar ve Mavi aşkına dönüşmüş, Mavi rolüyle Tuba Büyüküstün diziye dahil olmuştu. Yaz dizilerinin başlayacağı sezona girilmesiyle birlikte Sefirin Kızı final yapacak diziler arasında yerini aldı.