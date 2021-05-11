Survivor'da kim elendi sorusu birazdan yanıt bulacak. Bilindiği gibi, takımlar karıştırılmış ve yeni takımlar oluşturulmuştu. Kırmızı ve Mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları kıran kırana geçmişti. Her iki takım da birer kez dokunulmazlığı kazanarak Batuhan ve Poyraz'ı eleme adayı olarak göstermişlerdi. Survivor ada konseyi öncesinde ise iletişim oyunu oynandı ve iletişim oyununu kazandı.
Survivor'da iletişim oyununu 10'a 4'lük skorla Mavi takım kazandı. Survivor iletişim oyununu kazanan Mavi takım, sevdikleri ile telefonda görüntülü konuşma imkanı bulundu.
Survivor'dan elenen yarışmacı ada konseyinin ardından belli olacak. Böylelikle, programın takipçileri tarafından araştırılan Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti konusu netlik kazanacak. 11 Mayıs Survivor SMS oy sıralaması neticesinde bir yarışmacı programa veda edecek.
SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor yeni haftada Ünlüler Gönüllüler takımları karıştırıldı ve yeni kadroları ile Mavi – Kırmızı takım oluşturuldu. Bu takımların verdiği dokunulmazlık mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Bu yüzden iki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan'ı, Mavi takım Poyraz'ı aday olarak gösterdi.
Strateji yapan iki takımdan SMS birincileri birer isim daha söyleyecek. Poyraz ve Batuhan'ın SMS birincisi olması durumunda ikinciden de eleme adayı söylemesi istenecek.
SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI
Acun Ilıcalı, hallk oylaması neticesinde Kırmızı takımda Berkay'ın; Mavi takımda ise Poyraz'ın en çok oy alan isim olduğunu açıkladı.
Poyraz, SMS oylaması neticesinde birinci olduğu için eleme adaylığı düştü. Mavi takımda en çok oy alan ikinci yarışmacının Steven olduğu açıklandı.
Böylelikle, otomatik olarak Mavi takımda Dora ve Sergen aday olurken; Berkay'ın oyu neticesinde İsmail eleme adayı oldu. Kırmızı takımın eleme adayları ise İsmail ve Batuhan olarak belirlendi.
Survivor 2021'de sezonun en kritik elemesi yapılacak. Elenen isim, çeyrek final öncesi elenen son isim olacak.
Çıkacak dört eleme adayı arasından 18. Hafta SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı, Survivor'da elenecek.