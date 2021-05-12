Benim Adım Melek 65. Bölüm fragmanı yayında: Finale bir kala Alpay öldü mü?

66. bölüm ile final yapacak olan Benim Adım Melek dizisi 65. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melek'in eski eşi Alpay'ın ölümü izleyiciyi hayli şaşırttı. Final bölümünde olacaklar izleyicileri meraklandırırken dizinin mutlu sonla biteceğine dair umutlar arttı. İşte Benim Adım Melek 65. Bölüm fragmanı!

BENİM ADIM MELEK 64. BÖLÜMDE NE OLDU?

Defne, mektupta yazanlar sebebiyle Vildan'la Kenan hakkında konuşmayı dener. Ancak güvenli bir yerde sandığı mektup Şirhan konağında el değiştirir. Mektubun kimin elinde olduğu bilinmez. Kenan'ın Vildan'a olan aşkını Şirhanlar'ın öğrenmesi an meselesidir. Funda, Alpay'dan ve İdris'ten haber alamamaktadır. Alpay'ın bütün mal varlıklarını elden çıkarması sonucu Funda sokakta kalır. Öfkeyle Kenan'ın kapısına dayanan Funda, alt katta kendisini öldü sanan Alpay'ın varlığından habersiz yardım ister. Kenan Alpay'a ayrı Funda'ya ayrı oynadığı oyun sonucunda istediği intikamı almak üzeredir. Ortak han sakinlerine verdiği sözü tutacak ve başlarına bela ettiği Alpay'ı yok edecektir. Kerem'in Almanya'ya gideceğini öğrenen Kenan, ona mani olmak için kendi canına rağmen planlarını hızlandırmaya karar verir.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜM

Karadağ konakta ise Kerem için son akşam yemeği hazırlanır. Öte yandan Kenan da Alpay için son yemeğini hazırlar ve yemeğine zehir koyar. Alpay, Funda'nın son anda ölümden kurtulduğuna inanmış, ertesi sabah hür bir insan olarak uyanacağı hayaliyle, ölümü olacak yemeğe hazırlanır. Aylarca başka ellerde dolanan Kenan'ın yazdığı mektuplar nihayetinde sahibine ulaşır. Vildan kendisine yazılan derin aşkın cümlelerini okurken odaya giren Ömer de bu aşkın tanığı olur. Öfkeden deliye dönen Ömer Kenan'a hesap sormaya hazırlanır.

BENİM ADIM MELEK 65. BÖLÜM FRAGMANI

Önceki bölümün sonunda Kenan tarafından zehirlenen Alpay'ın, Benim Adım Melek 65. Bölüm fragmanı ile öldüğü ortaya çıkar. Alpay'ın ölümü ile ortalık birbirine karışırken Alpay'ın çocuklarına ölüm haberini vermek Melek ve Halil'e düşer.

Benim Adım Melek 65.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video