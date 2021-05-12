Benim Adım Melek son bölüm izle! Kenan’ın Vildan’a olan aşkı ortaya çıkıyor

Benim Adım Melek dizisi 65. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü televizyonda izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Benim Adım Melek son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
TRT1 aracılığıyla Benim Adım Melek son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda bulunan link ile Benim Adım Melek 65. son bölümün tamamını tek parça izleyebilirsiniz.
Herkes Kenan'ın Vildan'a olan aşkını öğrenir. Kenan'ın bu duygularının Vildan'da da bir karşılığı olduğunu zannederler. Vildan gizli iş çevirmekle suçlanırken bulur kendini. Yaşananlardan habersiz neyin içine düştüğünü anlayamaz haldedir. Zümrüt'e de Ömer'e de anlatamaz bunu. Ömer annesinin de Kenan'a karşılık verdiğini düşünür ve bu aşkı kabullenemez. Soluğu Kenan'ın evinde alır.
Halil ona yetişmeye çalışmaktadır. Halil, Ömer'e engel olabilecek mi? Yoksa Ömer, Kenan'a zarar mı verecek? Kenan'ın planları tıkır tıkır işlerken bu mektup işi de nereden çıkar? Funda'nın parmağı olduğunu anladığında ise ona da öyle bir akıl oyunu oynayacaktır ki Funda ölmekten beter olacaktır.
Diğer yandan Alpay hala özgürlüğüne kavuşma hayalleri kurar. Gemiye binerek yurtdışına gitmek için denizci kıyafetlerini giymiş ölümü bekler ama haberi yoktur. Kenan, Alpay'ı öldürebilecek mi? Yoksa yakalanacak mı? Kenan'ı nasıl bir son beklemekte?