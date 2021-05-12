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Haberler Medya Haberleri Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor, neden final yapıyor? Doğduğun Ev Kaderindir'den şoke eden final kararı!
Giriş Tarihi: 12.5.2021 11:59

final mi yapıyor, neden final yapıyor? Doğduğun Ev Kaderindir'den şoke eden final kararı!

Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor, neden final yapıyor? Doğduğun Ev Kaderindir'den şoke eden final kararı!

ekranlarında 2019 yılından bu yana yayınlanmakta olan final bölümü ile bu akşam izleyenleriyle buluşuyor. Başrollerinde ve ’un yer aldığı yapımda bilindiği üzere ani bir kararla başrol “Mehdi” ölümüyle izleyenleri derinden sarsmıştı. Bu durum Türk dizi tarihinde eşine pek rastlanır cinsten bir olay olmazken ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’un ayrılığı diziye uğurlu gelmedi, final fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı ve izleyenler adeta şoke oldu. Bu kapsamda “Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu, neden final yapıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 12 Mayıs Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir final bölümü hakkında detaylar…

Doğduğun Ev Kaderindir final kararı sonrası bugün milyonlarca izleyeninin gündemine geliyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelen yapımın bu akşam yayın hayatına son vereceği bilinirken bu durumun nedeni dizinin sıkı takipçilerinin gündemine geliyor. Bu noktada ise "Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu, neden final yapıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İddialara göre; Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final nedeni, yapımın bir süredir istediği reytinge ulaşamıyor oluşu oldu. Bu kapsamda dizinin sona ermesiyle beraber Çarşamba akşamları ekranlara Survivor'ın gelmesi bekleniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

BU AKŞAM DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YOK MU, NEDEN YOK?

dizisi bu akşam son bölümüyle 21.15'te ekranlara gelecek.

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

İddiaya göre bu hafta final bölümü ekrana gelecek olan dizinin son dönemde reytinglerdeki durumu nedeniyle fişinin çekildiği ifade edildi. Öte yandan Demet Özdemir, dizinin hemen ardından Aşk Taktikleri isimli romantik komedi filminde Şükrü Özyıldız ile kamera karşısına geçecek.

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 - Oynat Bakalım
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Survivor 2021
13:00 - Doya Doya Moda
17:15 - O Ses Türkiye / Kolaj
20:00 - Survivor 2021 / Yeni bölüm
21:30 - Doğduğun Ev Kaderindir / Final

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Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor, neden final yapıyor? Doğduğun Ev Kaderindir'den şoke eden final kararı!
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