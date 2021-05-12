Doğduğun Ev Kaderindir final kararı sonrası bugün milyonlarca izleyeninin gündemine geliyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelen yapımın bu akşam yayın hayatına son vereceği bilinirken bu durumun nedeni dizinin sıkı takipçilerinin gündemine geliyor. Bu noktada ise "Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu, neden final yapıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İddialara göre; Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final nedeni, yapımın bir süredir istediği reytinge ulaşamıyor oluşu oldu. Bu kapsamda dizinin sona ermesiyle beraber Çarşamba akşamları ekranlara Survivor'ın gelmesi bekleniyor.