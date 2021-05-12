Doğduğun Ev Kaderindir final kararı sonrası bugün milyonlarca izleyeninin gündemine geliyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelen yapımın bu akşam yayın hayatına son vereceği bilinirken bu durumun nedeni dizinin sıkı takipçilerinin gündemine geliyor. Bu noktada ise "Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu, neden final yapıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İddialara göre; Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final nedeni, yapımın bir süredir istediği reytinge ulaşamıyor oluşu oldu. Bu kapsamda dizinin sona ermesiyle beraber Çarşamba akşamları ekranlara Survivor'ın gelmesi bekleniyor.
BU AKŞAM DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YOK MU, NEDEN YOK?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi bu akşam son bölümüyle 21.15'te ekranlara gelecek.
İddiaya göre bu hafta final bölümü ekrana gelecek olan dizinin son dönemde reytinglerdeki durumu nedeniyle fişinin çekildiği ifade edildi. Öte yandan Demet Özdemir, dizinin hemen ardından Aşk Taktikleri isimli romantik komedi filminde Şükrü Özyıldız ile kamera karşısına geçecek.