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Haberler Medya Haberleri En Büyük Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kim? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 12.5.2021 11:29 Son Güncelleme: 12.5.2021 11:30

filmi konusu ne, oyuncuları kim? nerede çekildi?

En Büyük Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kim? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan yapımda kahkaha dolu anlara hazır olun. 1983 yılında vizyona giren yapımın başrollerinde Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu, Kamuran Usluer ve Reha Yurdakul oynamaktadır. Senaryosunu Suphi Tekniker'in yazdığı filmde Kayseri'nin bir köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban'ın hikayesi anlatılıyor. ne, oyuncuları kim? nerede çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan En Büyük Şaban filmi konusu ne, oyuncuları araştırılıyor. Komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar için yayınlanacak olan yapımın konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. 1983 yılında çekilen film, Kayseri'de kötün tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban'ın amcasının oğlunu araması ile başlıyor. Peki En Büyük Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? İşte En Büyük Şaban filmi konusu oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kayseri'de köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal : Şaban

Nilgün Bubikoğlu: Hülya

Kamran Usluer: Faik Bey

Reha Yurdakul: Uşak KamilHikmet Karagöz: Hikmet

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi İstanbul'un belirli semtlerinde çekilmiş olup, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

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En Büyük Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kim? En Büyük Şaban filmi nerede çekildi?
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