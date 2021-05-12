Ölümsüz filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları!

ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NE?

Boss Level, hiç bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini konu ediyor. Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?

ÖLÜMSÜZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts