Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Ölümsüz filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 12.5.2021 12:34

ne, oyuncuları kim? !

Ölümsüz filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları!

Bu akşam ekrana gelecek olan ve oyuncuları merak ediliyor. Gerilim ve bilim kurgu türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Boss Level, hiç bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini konu ediyor. Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Daha önce izleyenler veya tekrar izlemek isteyenler için Ölümsüz filmi konusu ne, oyuncuları kim? !

Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları bu akşam televizyonda yayınlanacak olması sebebiyle merak ediliyor. Vizyona girdiğinde dikkat çeken yapım heyecanla bekleniyor. Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Ölümsüz filminde aksiyon dolu sahnelere hazır olun. Peki Ölümsüz filmi konusu ne, oyuncuları kim?

ÖLÜMSÜZ FİLMİ KONUSU NE?

Boss Level, hiç bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini konu ediyor. Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?

ÖLÜMSÜZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts

ARKADAŞINA GÖNDER
Ölümsüz filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA