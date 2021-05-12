Ölümsüz filmi konusu ne, oyuncuları kim? Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları!

Ölümsüz filmi konusu ve oyuncuları bu akşam televizyonda yayınlanacak olması sebebiyle merak ediliyor. Vizyona girdiğinde dikkat çeken yapım heyecanla bekleniyor. Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Ölümsüz filminde aksiyon dolu sahnelere hazır olun. Peki Ölümsüz filmi konusu ne, oyuncuları kim?
Boss Level, hiç bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini konu ediyor. Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?
Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts