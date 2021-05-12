Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Asya ipleri eline alıyor!

Sadakatsiz 29.bölüm fragmanı yayınlandı. Asya ve Volkan'dan intikam almak isteyen Derin'in sakladığı tüm sırlar ortaya dökülüyor. Polisi oyalamaktan suçlu görünen Derin'e hem dayısı hem de Volkan büyük tepki gösterirken Asya'nın haklı olduğu ortaya çıkıyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragman ve detayları!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin'in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır.

Derin'in çaresizliği ile büyük bir ikileme sürüklenen Volkan boşanma kararını yeniden düşünmek zorunda kalır. Üzerine oynanan oyunları bozmaya kararlı olan Asya'nın ortaya çıkardığı, gerçekler hem Derin hem ailesi için büyük çatışmaların habercisi olur. Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya'nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?

Sadakatsiz 29. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video