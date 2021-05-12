Sadakatsiz 29. bölüm tek parça izle! Asya’nın ortaya çıkardığı gerçekler Derin’i zora sokuyor

Büyük bir çıkmaza düşen Volkan Asya'ya kendini anlatmayı bu kez başaracak mıdır, yoksa ikilinin arasındaki yüzleşme bu defa bir sonun mu başlangıcıdır? Yapacağı yeni başlangıçlar için büyük heyecan duyan Asya'nın karşısına çıkan hangi sürpriz, hiç beklemediği bir sayfanın açılmasını sağlayacaktır?