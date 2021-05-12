Uğur Uzunel kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Uğur Uzunel nereli?

Ünlü oyuncu Uğur Uzunel hayatı hakkında sorgulamalar sürüyor. 1988 doğumlu olan Uğur Uzunel, Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini canlandırıyor. Küçük yaşlarından beri oyuncu olmanın hayalini kuran Uğur Uzunel, ilkokul ikinci sınıftan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı ve Bornova'da uzun yıllar boyunca Bilimsel Tiyatro Atölyesinde sahne aldı. Birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncunun hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki Uğur Uzunel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

UĞUR UZUNEL KİMDİR?

12 Kasım 1988 İzmir Kadifekale doğumlu olan Uğur Uzunel, 32 yaşında, 180 boyunda ve akrep burcu.

Küçük yaşlarından beri oyuncu olmanın hayalini kuran Uğur Uzunel, ilkokul ikinci sınıftan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı ve Bornova'da uzun yıllar boyunca Bilimsel Tiyatro Atölyesinde sahne aldı.

2008 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalından mezun olan Uğur Uzunel, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosunda yer alırken; Kumdan Kale, Ferahfeza, El Yazısı ve Evdeki Yabancı, Takım, İkimizin Yerine, Her Şey Yolunda gibi uzun ve kısa metraj sinema filmlerinde rol aldı.

"Ağır Roman Yeni Dünya" ile dizi kariyerine 2012 yılında giriş yapan Uğur Uzunel, 2014 yılında Şeref Meselesi, 2016 yılında Aşk ve Mavi, 2019 yılında Halka, yine 2019'da Afilli Aşk ve son olarak 2020 yılından beri rol aldığı Masumlar Apartmanı dizileri ile kendinden söz ettirdi.

Uğur Uzunel, İlk başrol deneyimini yaşadığı Ferahfeza filmi ile Malatya ve Fipresci Film Festivallerinde en iyi film ödüllerini aldı. Kendi kurdukları İntakt adlı gruplarıyla İstanbul'da Penetratör adlı bir oyunda oynayan Uzunel, Almanya Stuttgart'ta Türk Oyunları Festivaline giden oyun En İyi Oyun ödülünü aldı.

Oyunculuk haricinde boş zamanlarında seyahat etmekten hoşlanan Uğur Uzunel aynı zamanda Boks sporu ile ilgileniyor.

Afilli Aşk dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Beril Pozam ile aşk yaşayan Uğur Uzunel, ileride baba olmanın hayalini de kuruyor.