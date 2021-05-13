Akrep bu akşam var mı, neden yok? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Mayıs Star tv yayın akışı

Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Akrep yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen haftaki son bölümde Perihan'ın hastalığının ortaya çıkması gündeme gelmişti. Onu tek korkutan şey Ahmet'in varlığı konusunda istemese de Ferda'dan yardım alacak olması oldu. Yaşanan tüm bu olayların ardından yeni bölümü merakla bekleyen dizi severler 13 Mayıs 2021 tv yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremedi. Normalde bu akşam 22.bölümüyle yayınlanması beklenen dizinin yerine farklı bir yapım yer alıyor. Bu kapsamda yapımın yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanmaya başlandı. Buna göre; Akrep bu akşam var mı, neden yok? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 13 Mayıs 2021 Star tv yayın akışı!
Akrep yeni bölüm ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Akrep Star TV'nin 13 Mayıs Perşembe tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Canavar Kamyonlar adlı film yayınlanacak. Haberimizde, Akrep yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.
Akrep yeni bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.
20:00 Canavar Kamyonlar
22:30 Canavar Kamyonlar
00:30 G.O.R.A
Ferda, Ahmet'in otel odasında kendisini aldattığını Efe'den öğrenince soluğu otelde alır. Ahmet ve Duru'yu odada yakalayıp ortalığı birbirine katar. Ahmet'in düğün arifesinde yaptığı bu hareket, ikilinin arasındaki güveni tarumar eder ve Ferda, Ahmet'le ipleri koparmaya karar verir.
Perihan, hastalığın son evresinde olduğunu ve kurtuluş umudu olmadığını öğrenince geride ailesine göz kulak olacak ve şirketi iyi idare edecek birine ihtiyaç duyar. Perihan, hem ailesini canı pahasına koruyacak hem de onları Ahmet'ten uzak tutacak ismin Ferda olduğuna karar verir.
Aras, Ahmet ve Duru'yu otelde gördükten sonra Emgen Malikanesi'ne gidip herkesin içinde olanı biteni anlatırken, Can'ın da velayetini alacağını kesin bir dille belirtir. Perihan duyduklarına inanamaz ancak otel odasındaki buluşmayı Duru da reddetmeyince tepkisi çok sert olur. Öte yandan Aras, Ahmet'i çok kızdıracak bir karar alır. Ayşem'den velayet davasında avukatı olmasını isterken, ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşma gerçekleşir.