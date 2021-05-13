Çekimleri Adana'nın Çukurova ilçesinde gerçekleşen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam yayınlanacak. Heyecanın bir an eksik olmadığı yeni bölümde Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Öte yandan Ümit olayının sorumlusunun Fikret olduğunu düşünen Fekeli, Mersin'e kadar izlerini takip edecektir. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte tüm ayrıntılar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"DEMİR SENİ ALDATIYOR DİYORUM!"

ÜMİT DEMİR'İ SUÇLADI! ŞİMDİ NE OLACAK?

Ümit kendine geldiğinde, başına gelenlerden Demir'i sorumlu tutar. Tahliye olacağını beklerken, Demir tekrar cezaevine döner. Kimsenin haberi yoktur ama aslında Demir'in evden ayrıldığında Ümit'in sapasağlam olduğunu Müjgan görmüştür. Üstelik Müjgan, Ümit'e olanları öğrenince Fikret'in yanından da ayrılacaktır.