Yayınlanan 6 bölümü ile izleyicilerin takdirini toplayan Bir Zamanlar Kıbrıs, her perşembe günü TRT 1 ekranlarında gösteriliyor. Buna karşın, 13 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesinde Bir Zamanlar Kıbrıs bulunmuyor. Hâl böyle olunca, dizinin hayraları tarafından Bir Zamanlar Kıbrıs bugün var mı, final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

TRT 1 tarafından gösterilen Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu kapsamda dizinin gelecek bölümünün ne zaman yayınlanacağı da izleyenleriyle paylaşılmış oldu.

İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman konusuyla ilgili gelişmeler