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Giriş Tarihi: 13.5.2021 18:32

bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? ? (13 Mayıs TRT 1 yayın akışı)

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok? 13 Mayıs TRT 1 yayın akışı

yeni bölüm var mı ve neden yok soruları, dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Perşembe günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, bu hafta yayın akışı listesinde yer almıyor. Bu noktada, , final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman soruları izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok ve yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, diziye dair detaylar ve 13 Mayıs TRT 1 yayın akışı

Yayınlanan 6 bölümü ile izleyicilerin takdirini toplayan Bir Zamanlar Kıbrıs, her perşembe günü TRT 1 ekranlarında gösteriliyor. Buna karşın, 13 Mayıs TRT 1 yayın akışı listesinde Bir Zamanlar Kıbrıs bulunmuyor. Hâl böyle olunca, dizinin hayraları tarafından Bir Zamanlar Kıbrıs bugün var mı, final mi yaptı ve yeni bölüm ne zaman sorularına yanıt aranmaya başlandı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

TRT 1 tarafından gösterilen Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı konuyla ilgili bir açıklama niteliğindeydi. Bu kapsamda dizinin gelecek bölümünün ne zaman yayınlanacağı da izleyenleriyle paylaşılmış oldu.

İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs var mı, bugün neden yok ve yeni bölüm ne zaman konusuyla ilgili gelişmeler

BİR ZAMANLAR KIBRIS BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK?

13 Mayıs Perşembe yayın akışında Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümünün olmaması izleyiciyi meraklandırdı.

Dizinin bu hafta birçok dizide olduğu gibi Ramazan Bayramı nedeniyle yayınlanmayacağı biliniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 MAYIS

12:50 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:35 İyilik Hikayeleri
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Organize İşler
22:25 Teşkilat

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni bölümünün 20 Mayıs 2021 Perşembe akşamı yayınlanacağı belirtildi.

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Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok? (13 Mayıs TRT 1 yayın akışı)
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