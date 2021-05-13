Survivor'da kim elendi sorusu cevabını buldu. Bilindiği gibi, takımlar karıştırılmış ve yeni takımlar oluşturulmuştu. Kırmızı ve Mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları kıran kırana geçmişti. Her iki takım da birer kez dokunulmazlığı kazanarak Batuhan ve Poyraz'ı eleme adayı olarak göstermişlerdi. Survivor ada konseyi öncesinde ise iletişim oyunu oynandı ve iletişim oyununu kazandı.
Survivor'da iletişim oyununu 10'a 4'lük skorla Mavi takım kazandı. Survivor iletişim oyununu kazanan Mavi takım, sevdikleri ile telefonda görüntülü konuşma imkanı bulundu.
Survivor'dan elenen yarışmacı ada konseyinin ardından belli oldu. Böylelikle, programın takipçileri tarafından araştırılan Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti konusu netlik kazandı. 11 Mayıs Survivor SMS oy sıralaması neticesinde bir yarışmacı programa veda etti!
SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor yeni haftada Ünlüler Gönüllüler takımları karıştırıldı ve yeni kadroları ile Mavi – Kırmızı takım oluşturuldu. Bu takımların verdiği dokunulmazlık mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Bu yüzden iki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan'ı, Mavi takım Poyraz'ı aday olarak gösterdi.
SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI
Acun Ilıcalı, hallk oylaması neticesinde Kırmızı takımda Berkay'ın; Mavi takımda ise Poyraz'ın en çok oy alan isim olduğunu açıkladı.
Poyraz, SMS oylaması neticesinde birinci olduğu için eleme adaylığı düştü. Mavi takımda en çok oy alan ikinci yarışmacının Steven olduğu açıklandı.
Böylelikle, otomatik olarak Mavi takımda Dora ve Sergen aday olurken; Berkay'ın oyu neticesinde İsmail eleme adayı oldu. Kırmızı takımın eleme adayları ise İsmail ve Batuhan olarak belirlendi.
Çeyrek finaller öncesi yapılan son elemede Survivor'a veda eden isim Sergen oldu.
Kırmızı Takım SMS oy sıralaması
1. Berkay
2. İsmail
3. Aleyna
4. Batuhan
5. Aleyna Çalışkan
Mavi Takım SMS oy sıralaması
1. Poyraz
2. Steven
3. Dora
4. Ayşe
5. Merve
6. Sergen