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Haberler Medya Haberleri Survivor'dan kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? 11 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
Giriş Tarihi: 13.5.2021 22:24 Son Güncelleme: 13.5.2021 22:24

Survivor'dan kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? 11 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması

Survivor'dan kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? 11 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması

Survivor'da kritik gün! Çeyrek final öncesinde adayı konseyi gerçekleşti ve Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti sorusu yanıt buldu. Bilindiği gibi, kaybedilen dokunulmazlık oyunları sonrasında Batuhan ve Poyraz eleme adayları olmuştu. Ada konseyi öncesinde iletişim oyunu oynandı ve bir takım Survivor iletişim oyununu kazandı. Ada konseyi yapıldı ve Survivor'dan elenen isim belli oldu. Peki, Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? İşte, 11 Mayıs Survivor SMS oy sıralaması ve adaya veda eden isim

Survivor'da kim elendi sorusu cevabını buldu. Bilindiği gibi, takımlar karıştırılmış ve yeni takımlar oluşturulmuştu. Kırmızı ve Mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları kıran kırana geçmişti. Her iki takım da birer kez dokunulmazlığı kazanarak Batuhan ve Poyraz'ı eleme adayı olarak göstermişlerdi. Survivor ada konseyi öncesinde ise iletişim oyunu oynandı ve iletişim oyununu kazandı.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu 10'a 4'lük skorla Mavi takım kazandı. Survivor iletişim oyununu kazanan Mavi takım, sevdikleri ile telefonda görüntülü konuşma imkanı bulundu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 11 MAYIS SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI

Survivor'dan elenen yarışmacı ada konseyinin ardından belli oldu. Böylelikle, programın takipçileri tarafından araştırılan Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti konusu netlik kazandı. 11 Mayıs Survivor SMS oy sıralaması neticesinde bir yarışmacı programa veda etti!

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor yeni haftada Ünlüler Gönüllüler takımları karıştırıldı ve yeni kadroları ile Mavi – Kırmızı takım oluşturuldu. Bu takımların verdiği dokunulmazlık mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Bu yüzden iki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan'ı, Mavi takım Poyraz'ı aday olarak gösterdi.

SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI

Acun Ilıcalı, hallk oylaması neticesinde Kırmızı takımda Berkay'ın; Mavi takımda ise Poyraz'ın en çok oy alan isim olduğunu açıkladı.

Poyraz, SMS oylaması neticesinde birinci olduğu için eleme adaylığı düştü. Mavi takımda en çok oy alan ikinci yarışmacının Steven olduğu açıklandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Böylelikle, otomatik olarak Mavi takımda Dora ve Sergen aday olurken; Berkay'ın oyu neticesinde İsmail eleme adayı oldu. Kırmızı takımın eleme adayları ise İsmail ve Batuhan olarak belirlendi.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Çeyrek finaller öncesi yapılan son elemede Survivor'a veda eden isim Sergen oldu.

Kırmızı Takım SMS oy sıralaması

1. Berkay
2. İsmail
3. Aleyna
4. Batuhan
5. Aleyna Çalışkan

Mavi Takım SMS oy sıralaması

1. Poyraz
2. Steven
3. Dora
4. Ayşe
5. Merve
6. Sergen

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Survivor'dan kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? 11 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
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