Survivor'da kim elendi sorusu cevabını buldu. Bilindiği gibi, takımlar karıştırılmış ve yeni takımlar oluşturulmuştu. Kırmızı ve Mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları kıran kırana geçmişti. Her iki takım da birer kez dokunulmazlığı kazanarak Batuhan ve Poyraz'ı eleme adayı olarak göstermişlerdi. Survivor ada konseyi öncesinde ise iletişim oyunu oynandı ve iletişim oyununu kazandı.

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu 10'a 4'lük skorla Mavi takım kazandı. Survivor iletişim oyununu kazanan Mavi takım, sevdikleri ile telefonda görüntülü konuşma imkanı bulundu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 11 MAYIS SURVİVOR SMS OY SIRALAMASI

Survivor'dan elenen yarışmacı ada konseyinin ardından belli oldu. Böylelikle, programın takipçileri tarafından araştırılan Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı gitti konusu netlik kazandı. 11 Mayıs Survivor SMS oy sıralaması neticesinde bir yarışmacı programa veda etti!