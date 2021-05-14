Akıncı 20.bölüm fragmanı izle! Akıncı yeni bölümde kadim sır ortaya çıkıyor!

Merakla beklenen Akıncı 20.bölüm fragmanı yayınlandı. Akıncı 20.yeni bölüm ile sezon finalini bu akşam yapacak. Dizinin yeni bölümünde; Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir. İşte Akıncı yeni bölüm özeti ve fragmanı

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Sahne senindir aslan!"

Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalışırlar. Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindir. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulamaktadır.

Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başarır. Ama buraya giriş umduğundan da zor olacaktır. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım edecektir.

Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verecek, bu arada Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrenecektir.

Akıncı 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video