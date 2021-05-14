Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı

Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Geçen haftaki son bölümde Hüsnü rehine olayı yüzünden Savcı Faruk tarafından sorgulanıyor. Hüsnü, azılı bir suçlunun kaçırdığı rehineyi kurtardığı sırada adamı vurur; fakat, 3 el ateş etmesi başını yakar. Tüm bu gelişmelerin ardından yeni bölüm için sabırsızlananlar 14 Mayıs tv yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremedi. Bu noktada dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanmaya başlandı. Buna göre; Arka Sokaklar bu akşam var mı, neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 14 Mayıs 2021 Kanal D yayın akışı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle başladı. Arka Sokaklar Kanal D'nin 14 Mayıs Cuma tv yayın akışında görülmüyor. Dizinin yerine Şarkılar Bizi Söyler adlı programın tekrarı yayınlanacak. Haberimizde, Arka Sokaklar yeni bölümle alakalı bilgilere ve tv yayın akışına erişebilirsiniz
Arka Sokaklar yeni bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:15 Sadakatsiz
7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 589. Bölümde Mesut, Savcı Faruk tarafından doğuya özel görevle gönderiliyor!
Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut, arazi görevine gönderilmiştir. Selin, Mesut'un bu ani gidişi nedeniyle oldukça endişelidir. Faruk ise, Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanmasına ilişkin Selin'e birkaç soru sorar.
Aycan'ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine Aycan, Ezgi tarafından tutuklanır. Ezgi ile Cemal, gelen intihar anonsu üzerine Selvi adındaki bir kızı intihardan kurtarır. Selvi, eski sevgilisi tarafından tehdit edilmektedir ve kızın eski sevgilisi bulunmalıdır.
Esra, dükkanında bir adamın silahlı soygununa uğrar. Adam soygun esnasında panikler ve birkaç el ateş eder. Mermilerden birinin Esra'ya denk gelmesiyle yere yığılır. Olayın ekibimize ulaşması üzerine soyguncunun, Melik adında biri olduğu öğrenilir. Başta Hüsnü olmak üzere emniyet kırmızı alarmdadır. Esra'nın ise, hayati tehlikesi sürmektedir.
Pınar ile Ali'nin ikilisinin arasındaki soğukluk devam etmektedir. Ali'den mesleği ve ailesi arasında bir seçim yapmasını beklemektedir.
Engin ve Başak doğacak bebekleri için bir bakıcı bulurlar. Engin Müdür, Fatma'yı etraflıca araştırmak ister.
Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!