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Giriş Tarihi: 14.5.2021 15:47

? 14 Mayıs Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı, kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda kim elendi? 14 Mayıs Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı, kolyeyi kim aldı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda’da elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. All Star sezonu ile ekranda olmaya devam eden yarışma programında bu hafta da beklenmedik gelişmeler yaşandı. Programın takipçileri altın kolyenin sahibini merak ederken Doya Doya Moda’da kim elendi sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Jüriden aldıkları toplam puanlarla büyük ödülün sahibi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı arasından sadece bir kişi birinci oluyor. Peki ? 14 Mayıs Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı, kolyeyi kim aldı?

Doya Doya Moda haftanın finali nihayet geldi çattı. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden programda jüriden yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin sahibi oluyor. Yarışmanın takipçileri 14 Mayıs Doya Doya Moda All Star Kolyeyi kim kazandı sorusuna yanıt ararken jürinin puanlaması bu noktada önem kazanıyor. Doya Doya Moda All Star'da bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi? 14 Mayıs 2021 Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı, kolyeyi kim aldı? İşte detaylar…

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. 14 Mayıs 2021 Cuma Doya Doya Moda All Star puan durumlar ile birinci ve elenen isim detayları şöyle;

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU- 14 MAYIS 2021

Özde Karacan

Su Baher

Emel Başkan

Betül Böçkün

Yaren Medin

Ferdanur Başaran

Birben Coşkun

Doya Doya Moda puan durumu belli olunca haberimizde yer alacaktır.

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Doya Doya Moda kim elendi? 14 Mayıs Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı, kolyeyi kim aldı?
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