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Giriş Tarihi: 14.5.2021 15:24

kim elendi, kim birinci oldu? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan lezzet yarışması ’da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Gelinler en yüksek puanı alarak elenmemek için yarışırken kaynanalar puan durumlarını belirliyor. Yarışmanın bitmesine saatler kala haftanın birincisi ve elenen ismi de belli oluyor. İzleyiciler yarışmacıların performanslarını takip ederken yarışmaya bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum merak ediliyor. Buna göre; , kim birinci oldu? 14 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı? İşte 14 Mayıs 2021 Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi...

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugünkü final bölümünde belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda lezzetli yemeği yapan gelinler arasında sadece bir kişi birinci oluyor. Beş altın bileziğin sahibi bir kişi olurken yarışmada en düşük puanı alan ise eleniyor. Haftanın finali olması dolasıyla gün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak ediliyor. Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D ekranlarının lezzet yarışması Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finalinde yarışmacıların puan durumuna göre birinci ve elenen isim belli oluyor. İşte 14 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın finalinde yaşananlar…

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

YAĞNUR:

SEDA:

ESRA:

GÖNÜL:

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 14 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
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