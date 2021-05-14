Yarını Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yarını Yok filmi bu akşam Tv'de!

Yarını Yok filmi konusu ve oyuncularıyla bu akşam gündeme geliyor. Tam kapanma sürecinde güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar televizyon ekranlarında buluşuyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filme dair detaylar bu noktada araştırma konusu haline geldi. "Yarını Yok filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorusu bu noktada yanıt arıyor. İşte Yarını Yok filmi konusu ve oyuncuları…

YARINI YOK KONUSU NEDİR?

Travis Conrad, bir kiralık katildir. Kendisine verilen son işi sırasında öldürülür; fakat tam 24 saat sürecek olan bir görev için gizemli bir şekilde diriltilir. Travis'in koluna bir geri sayım sayıcı yerleştirilmiştir. Sayaç sıfıra ulaşana kadar kendisine verilen görevi tamamlaması gerekir, yoksa ölecektir. Travis, kendisine verilen bu bir günde hem görevini tamamlamak hem hayatına mal olan insanlardan intikam almak için çabalar.

4 kez Oscar adaylığına layık görülmüş olan Ethan Hawke'ın başrolünde yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Brian Smrz oturuyor.

YARINI YOK FİLMİ OYUNCULARI NELERDİR?

Ethan Hawke,

Paul Anderson,

Rutger Hauer