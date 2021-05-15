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Haberler Medya Haberleri Gönül Dağı dizisinin Serdar’ı Utku Ateş’ten şoke eden ayrılık! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.5.2021 11:44

dizisinin Serdar’ı ’ten şoke eden ayrılık! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Gönül Dağı dizisinin Serdar’ı Utku Ateş’ten şoke eden ayrılık! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanan yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yapımda Sefer, Zahide ve çocuklar hep birlikte evin tadilatına başlamış düğün havasına girmişlerdir. Beklenmedik gelişmelerin yaşandığı yeni bölüm merakla beklenirken dizinin sezon finali yapacağı kulislerde konuşuluyor. Dizide Serdar karakterini canlandıran ’in diziden ayrıldığı ve başka bir yapıma transfer olduğu biliniyor. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Dizide Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş'in başka bir diziye transfer olduğu konuşuluyor. 30. bölümü ile birlikte sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu oldu. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin yer aldığı Gönül Dağı'nda bu hafta beklenmedik gelişmeler var. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gedelli mucitleri Taner (Berk Atan), Veysel (Semih Ertürk), Ramazan (Cihat Süvarioğlu)'ın organize ettiği bayram pikniğine katılan Zahide (Ecem Özkaya), Sefer (Ferdi Sancar), Dilek (Gülsim Ali İlhan), Cemile (Nazlı Pınar Kaya), Asuman (Hazar Çağlar), Selami (Eser Eyüboğlu), Keriman (Çiğdem Aygün) ve Elif (Zümre Meğreli) müthiş eğlenceli saatler geçirirler. Bayram lezzetlerinin tadına bakılır, oyunlar oynanır ve pikniğe kurulan salıncakla havalara uçmanın keyfi yaşanır. Ancak Gedelli sakinlerini bu güzel bayram gününde üzecek bir sürpriz beklemektedir. Salıncağa bindirdiği eşi Keriman'ı biraz hızlı sallayarak aksiyon yapmak isteyen Selami, çok sevdiği karısının kaza geçirmesine neden olur. Keriman'ın yaralanması bayram pikniğine gölge düşürür…

AMCAOĞULLARINDAN BU KEZ BALIK TUTMA İCADI!

Gönül Dağı'nda bu hafta çok farklı bir icada tanıklık edeceğiz. Hamile karısı Cemile'nin balık aşermesi üzerine kasabada balık satın almak isteyen Veysel bulamayınca çareyi amcaoğullarıyla birlikte gölde balık avlamakta bulur. Ancak saatler geçmesine rağmen oltalarına hiç balık takılmayınca, Taner'in aklına parlak bir fikir gelir… Yaptığı icadlar ve parlak zekası ile dikkat çeken Taner, bu kez balıkların oltaya takılmasını sağlayacak müthiş bir yem üretir. Amcaoğulları bu güzel icad sayesinde sadece Cemile'yi değil, tüm aileyi doyuracak balık avlarlar.

AMCAOĞULLARINDAN MÜTHİŞ BAYRAM ORGANİZASYONU

Gedelli sakinleri Ramazan süresince Meydanda düzenlenen şenliklerin en muhteşemine Bayramda kavuşurlar. Belediye Başkanı Münir Beyin (Ege Aydan), Muammer (Ali Düşenkalkar), Hüseyin (Erdal Cindoruk) ve amcaoğullarına verdiği organizasyon yine birbirinden ilginç sürprizlerle doludur…

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİNE GİDERKEN UTKU ATEŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

Utku Ateş, Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar ile anlaşma yaptığı biliniyor.

GÖNÜL DAĞI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Gönül Dağı 22 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 29. bölüm ile sezon finali yapacak.

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Gönül Dağı dizisinin Serdar’ı Utku Ateş’ten şoke eden ayrılık! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?
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