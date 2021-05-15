Gönül Dağı dizisinin Serdar’ı Utku Ateş’ten şoke eden ayrılık! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Dizide Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş'in başka bir diziye transfer olduğu konuşuluyor. 30. bölümü ile birlikte sezon finali yapacak olan dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu oldu. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin yer aldığı Gönül Dağı'nda bu hafta beklenmedik gelişmeler var. Peki Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?
Gedelli mucitleri Taner (Berk Atan), Veysel (Semih Ertürk), Ramazan (Cihat Süvarioğlu)'ın organize ettiği bayram pikniğine katılan Zahide (Ecem Özkaya), Sefer (Ferdi Sancar), Dilek (Gülsim Ali İlhan), Cemile (Nazlı Pınar Kaya), Asuman (Hazar Çağlar), Selami (Eser Eyüboğlu), Keriman (Çiğdem Aygün) ve Elif (Zümre Meğreli) müthiş eğlenceli saatler geçirirler. Bayram lezzetlerinin tadına bakılır, oyunlar oynanır ve pikniğe kurulan salıncakla havalara uçmanın keyfi yaşanır. Ancak Gedelli sakinlerini bu güzel bayram gününde üzecek bir sürpriz beklemektedir. Salıncağa bindirdiği eşi Keriman'ı biraz hızlı sallayarak aksiyon yapmak isteyen Selami, çok sevdiği karısının kaza geçirmesine neden olur. Keriman'ın yaralanması bayram pikniğine gölge düşürür…
Gönül Dağı'nda bu hafta çok farklı bir icada tanıklık edeceğiz. Hamile karısı Cemile'nin balık aşermesi üzerine kasabada balık satın almak isteyen Veysel bulamayınca çareyi amcaoğullarıyla birlikte gölde balık avlamakta bulur. Ancak saatler geçmesine rağmen oltalarına hiç balık takılmayınca, Taner'in aklına parlak bir fikir gelir… Yaptığı icadlar ve parlak zekası ile dikkat çeken Taner, bu kez balıkların oltaya takılmasını sağlayacak müthiş bir yem üretir. Amcaoğulları bu güzel icad sayesinde sadece Cemile'yi değil, tüm aileyi doyuracak balık avlarlar.
Gedelli sakinleri Ramazan süresince Meydanda düzenlenen şenliklerin en muhteşemine Bayramda kavuşurlar. Belediye Başkanı Münir Beyin (Ege Aydan), Muammer (Ali Düşenkalkar), Hüseyin (Erdal Cindoruk) ve amcaoğullarına verdiği organizasyon yine birbirinden ilginç sürprizlerle doludur…
Utku Ateş, Show TV'nin yeni dizisi Cam Tavanlar ile anlaşma yaptığı biliniyor.
Gönül Dağı 22 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 29. bölüm ile sezon finali yapacak.